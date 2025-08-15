Ford Territory 2025 thêm nâng cấp, giá từ 762 triệu đồng

Ford vừa giới thiệu phiên bản Territory 2025 với nhiều nâng cấp về thiết kế, trang bị, vận hành, đồng thời điều chỉnh giá bán cả tăng và giảm so với đời cũ.

Phiên bản Ford Territory mới ra mắt thị trường Việt Nam sáng 15/8, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Ford Việt Nam.

Ford Territory 2025 giữ nguyên thiết kế, kích thước nhưng tinh chỉnh cụm đầu xe mới mẻ hơn trước.

Mẫu SUV cỡ C này tiếp tục giữ nguyên kích thước và thiết kế so với bản cũ 2024, cụ thể: 4.685 mm dài, 1.935 mm rộng, 1.706 mm cao, chiều dài cơ sở 2.726 mm, khoảng sáng gầm 190 mm. Điểm khác biệt nằm ở diện mạo tinh chỉnh nơi phần đầu xe, với lưới tản nhiệt được làm mới, cản trước sau sắc nét, cùng hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu full-LED, cũng như màu sơn mới Xanh khói (Vapor Blue) tạo điểm nhấn sang trọng.

Đuôi xe không thay đổi.

Khoang nội thất Territory 2025 chú trọng sự thoải mái với ghế tựa đầu nâng cấp rộng hơn, êm ái, phù hợp cho hành trình dài. Cổng sạc nhanh USB và Type-C cho cả hai hàng ghế, công suất cao, hỗ trợ sạc nhanh điện thoại hoặc laptop. Nội thất phối màu thể thao, hiện đại, kết hợp cửa sổ trời toàn cảnh mang lại trải nghiệm rộng mở và gắn kết. Xe vẫn nổi trội về không gian với khoang hành lý 448 lít, mở rộng 1.422 lít khi gập hàng ghế sau và khoảng để chân rộng nhất phân khúc.

Nội thất xe theo phong cách hiện đại với màn hình kéo dài

Về động cơ, Territory vẫn giữ khối máy EcoBoost 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt, hệ dẫn động cầu trước 4×2. Những trang bị an toàn như Ford Co-Pilot 360, cảnh báo điểm mù (BLIS), cân bằng điện tử, phanh đỗ điện tử, công nghệ dừng–khởi động tự động và hệ thống treo sau đa liên kết là điểm mạnh giúp mẫu xe dễ dàng cạnh tranh với các đối thủ Nhật – Hàn trong cùng phân khúc.

So với các đối thủ Nhật và Hàn, Ford Territor đang được định giá khá cạnh tranh.

Về giá bán, so với mức niêm yết đã điều chỉnh từ tháng 12/2024 (759–889 triệu đồng cho Trend/Titanium/Titanium X), bản 2025 tăng nhẹ ở Trend là 762 triệu đồng (+3 triệu), giảm ở Titanium là 840 triệu đồng (-9 triệu) và tăng ở Titanium X là 896 triệu đồng (+7 triệu). Riêng màu xanh khói thêm 8 triệu đồng.

Đặt cạnh đối thủ trong nhóm SUV cỡ C, Hyundai Tucson hiện niêm yết từ 769–989 triệu đồng, Mazda CX-5 749–979 triệu đồng, còn Toyota Corolla Cross khoảng 760–955 triệu đồng (một số màu trắng ngọc trai cộng 8 triệu), cho thấy Territory mới nằm giữa Tucson và CX-5 về mức khởi điểm, đồng thời tiệm cận Corolla Cross bản V/HEV ở cấu hình cao.

So với các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Toyota Corolla Cross, Ford Territory 2025 ghi điểm ở trang bị công nghệ nội thất và an toàn, giá bán cạnh tranh. Mặc dù mẫu xe Hàn – Nhật có ưu thế về thương hiệu lâu đời, khả năng giữ giá tốt, nhưng ở khía cạnh trải nghiệm lái và tiện nghi, Territory mang đến lựa chọn mới mẻ, hấp dẫn cho người tiêu dùng tìm kiếm SUV 5 chỗ với chi phí hợp lý.