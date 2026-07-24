Cổ đông hỏi việc lãnh đạo bị khởi tố có ảnh hưởng đến PC1, Phó chủ tịch Phan Ngọc Hiếu nói gì?

Tại ĐHĐCĐ bất thường sáng 24/7, nhiều cổ đông đặt câu hỏi về tác động của việc các lãnh đạo bị khởi tố đối với hoạt động và tình hình tài chính của PC1. Phó chủ tịch Phan Ngọc Hiếu đã đưa ra những lý giải về quá trình xử lý của doanh nghiệp sau biến cố này.

Các nghĩa vụ trả nợ đến hạn được thực hiện đầy đủ

Tại ĐHĐCĐ bất thường của Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) diễn ra sáng 24/7, cổ đông yêu cầu phía doanh nghiệp cập nhật thông tin tình trạng việc khởi tố của các cá nhân lãnh đạo của PC1 đến thời điểm hiện tại. Việc điều tra khởi tố này có làm ảnh hưởng đến số liệu và báo cáo tài chính không?

ĐHĐCĐ bất thường PC1. Ảnh: Hoàng Dung.

Giải đáp vấn đề này, ông Phan Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch HĐQT cho biết đây là vấn đề mà dư luận cũng như các tổ chức tín dụng rất quan tâm.

"Chúng tôi đã có những buổi làm việc chính thức với cơ quan cảnh sát điều tra. Tôi trực tiếp tham gia và được trả lời rõ ràng rằng việc khởi tố này hoàn toàn không liên quan đến tập đoàn, mà chỉ liên quan đến sai phạm của các cá nhân", ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo PC1, cơ quan chức năng cho biết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

"Chúng tôi cũng đã đề xuất với cơ quan điều tra hỗ trợ doanh nghiệp vì chúng tôi là một đơn vị lớn với kế hoạch doanh thu năm 2026 rất cao, đồng thời cần bảo vệ quyền lợi cho 1.700 lao động và hơn 20.000 cổ đông", ông Phan Ngọc Hiếu thông tin.

Theo ông Hiếu, đề xuất này đã được hỗ trợ. Dù những ngày đầu rất khó khăn do các lãnh đạo không có ủy quyền ra bên ngoài để duy trì sản xuất nhưng hiện tại các nghĩa vụ trả nợ đến hạn đều được thực hiện tốt và đầy đủ.

Mặc dù có thời điểm tiền trong tài khoản tại các ngân hàng rất lớn nhưng không thể thực hiện quyền rút, chi, sau đó cơ quan điều tra đã hỗ trợ để chúng tôi có được các ủy quyền ra ngoài, giúp mọi hoạt động trở lại bình thường.

Sẽ kiện toàn ngay nhiều chức danh quan trọng

Tại đại hội, một cổ đông chất vấn vai trò của ban kiểm soát PC1 khi để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Phó chủ tịch Phan Ngọc Hiếu cho rằng đây là những sai phạm về mặt cá nhân, còn đối với tập đoàn không có bất kể sai phạm gì.

"Việc cổ đông nói về sự yếu kém của ban kiểm soát thì chúng tôi ghi nhận, nhưng đó không phải là lý do chính. Sau đại hội này, chúng tôi sẽ có HĐQT mới. Các ứng viên đã được giới thiệu chi tiết trong CV, bao gồm cả các ứng viên độc lập trong những mảng mà hoạt động quản trị cũ trước đây chưa có.

Sắp tới, chúng tôi đề cao tính quản trị rủi ro là ưu tiên số một. Chúng tôi công ty sẽ kiện toàn ngay các chức danh như chủ tịch ủy ban kiểm toán và quản trị rủi ro để hoạt động minh bạch và bảo toàn vốn cho quý cổ đông", ông Hiếu nhấn mạnh.

Về việc trình bày của ứng viên tại ĐHĐCĐ nói về kế hoạch hành động hay giới thiệu chi tiết, do thời lượng chương trình không cho phép các ứng viên HĐQT đứng lên trình bày trực tiếp.

Tuy nhiên, ngay sau đại hội này, HĐQT sẽ họp phiên đầu tiên để kiện toàn bộ máy lãnh đạo và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Các thông tin này sẽ được công bố công khai trên báo chí cũng như thị trường chứng khoán.