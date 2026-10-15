Eo biển Hormuz lại nóng: Tàu container bốc cháy rồi chìm, 21 thủy thủ thoát nạn

Một tàu container đăng ký tại Singapore bốc cháy rồi chìm sau sự cố được cho là va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Một tàu container đăng ký tại Singapore đã chìm sau khi va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz hôm thứ Tư, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực gia tăng và đàm phán giữa Mỹ với Iran rơi vào bế tắc. Trong tháng này, hơn 20 tàu chở dầu và các loại tàu khác đã bị tấn công.

Theo Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore, tàu container GFS Pride bốc cháy rồi chìm, nhưng toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn đều được cứu sống.

Những hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ con tàu nghiêng hẳn sang một bên, trong khi hàng chục container trôi nổi trên mặt nước.

Một tàu khác cũng đăng ký tại Singapore, GFS Giselle, bị tấn công trong cùng ngày và hư hại phần thân. Con tàu vẫn có thể tự di chuyển rời khỏi khu vực. Không có thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương.

Iran nói tàu đi vào tuyến đường “không được phép và nguy hiểm”

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tàu GFS Pride, chở hơn 2.500 container, bị chìm khi di chuyển trên tuyến đường mà lực lượng này mô tả là “không được phép và nguy hiểm”.

“Các tàu thuyền địa phương và ngư dân cần hết sức thận trọng khi di chuyển trên tuyến đường này, tránh va chạm với những container đang trôi nổi trên mặt nước”, Hải quân IRGC tuyên bố trong thông cáo được Press TV đăng tải.

Đầu tháng này, nhà đàm phán hàng đầu của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, một lần nữa khẳng định Tehran sẽ không mở lại tuyến hàng hải chiến lược này cho đến khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran. Những yêu cầu đó bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa.

Eo biển Hormuz thường là tuyến vận chuyển khoảng một phần tư lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được giao dịch bằng đường biển trên toàn cầu.

Hải quân Mỹ cho biết lực lượng này đã hộ tống hơn 1.600 tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz từ tháng 5 đến giữa tháng 9, theo các tuyến đường mà Iran coi là bất hợp pháp.

Mỹ tiếp tục tấn công các tàu bị nghi liên quan đến Iran

Hôm thứ Bảy tuần trước, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa tàu chở hàng rời Ocean Molica treo cờ Panama. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết con tàu này đã tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Đến thứ Tư, CENTCOM công bố video về một cuộc tấn công diễn ra ngày 6/10 nhằm vào một tàu đang di chuyển trên biển. Theo cơ quan này, con tàu bị cáo buộc “tiến hành giám sát và xác định mục tiêu là các tàu Hải quân Mỹ” thay mặt Iran.

Trong khi đó, hôm Chủ nhật, Iran tuyên bố phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Tehran, dù Washington đã chấp nhận một số điều kiện trong tổng số 7 điều kiện mà Iran đưa ra.

Các quan chức Iran cho biết họ đang xem xét phản hồi của Mỹ, đồng thời cảnh báo giao tranh vẫn có thể tái diễn ngay cả khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Theo RT