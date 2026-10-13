Anh cáo buộc IRGC đứng sau âm mưu nhắm vào căn cứ không quân RAF Fairford

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần như chắc chắn đứng sau âm mưu bị nghi nhằm vào căn cứ không quân RAF Fairford, nơi Mỹ từng triển khai máy bay ném bom B-52 và B-1 trong chiến dịch quân sự chống Iran.

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho rằng âm mưu bị nghi nhằm vào căn cứ không quân Hoàng gia Anh (RAF) Fairford “gần như chắc chắn” do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ đạo. Cáo buộc này làm gia tăng căng thẳng ngoại giao xung quanh vụ việc chưa được làm sáng tỏ, trong khi Tehran phủ nhận mọi trách nhiệm liên quan.

“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những mối đe dọa trên lãnh thổ của mình”, ông Burnham phát biểu trước Quốc hội hôm đầu tuần. Ông cho biết chính phủ sẽ “mạnh tay trấn áp việc Iran sử dụng các mạng lưới tội phạm, vận dụng toàn bộ quyền hạn để nhắm vào những mạng lưới này và các nguồn tài chính của chúng”.

“Chúng tôi sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế khả năng Iran và IRGC gây tổn hại cho chúng tôi”, ông nói.

Vụ việc xảy ra gần căn cứ không quân ở miền nam nước Anh vào rạng sáng 27/9, khi 5 người đàn ông Anh ở độ tuổi 20 bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến các hành vi “khủng bố” và vi phạm pháp luật về chất nổ.

Cảnh sát cho biết đã phát hiện một lượng xăng trong 3 chiếc xe tải nhỏ có liên quan đến các nghi phạm, nhưng không tìm thấy chất nổ.

Những người này sau đó được trả tự do mà không bị truy tố, nhưng vẫn chịu sự quản lý của cảnh sát với các điều kiện nghiêm ngặt. Tuần trước, lực lượng cảnh sát chống khủng bố bắt giữ một công dân Anh 22 tuổi vì tình nghi phạm tội liên quan đến “khủng bố”, có liên quan đến sự cố an ninh nói trên. Đầu tháng này, một người đàn ông Anh gốc Iran 25 tuổi cũng bị bắt tại London.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband cho biết nước này áp đặt trừng phạt đối với hai công dân Iran vì “vai trò tạo điều kiện hoặc trực tiếp tham gia các hoạt động thù địch thay mặt chính quyền Iran”. Ông không nêu danh tính hai người bị trừng phạt.

“Chúng tôi đã nhiều lần nói rõ với Iran rằng Anh sẽ không dung thứ cho những mối đe dọa trên lãnh thổ của mình”, ông Miliband nhấn mạnh.

Động thái trên diễn ra cùng ngày 29 quốc gia, trong đó có Anh, Mỹ, phần lớn các nước châu Âu, Canada, Australia và New Zealand, ra tuyên bố chung cáo buộc Iran đứng sau âm mưu xâm nhập bất thành.

“Mọi nỗ lực của Iran nhằm đe dọa, bịt miệng, uy hiếp, quấy rối, gây tổn hại hoặc cưỡng ép người dân trên lãnh thổ của chúng tôi thông qua các lực lượng ủy nhiệm hay bất kỳ phương thức nào khác đều không thể chấp nhận được”, tuyên bố nêu rõ.

Iran “kiên quyết bác bỏ” cáo buộc

Hôm thứ Hai, Đại sứ Iran tại Anh Ali Mousavi đã gặp ông Stephen Doughty, Bộ trưởng phụ trách Trung Đông của Anh. Tại cuộc gặp, ông Mousavi “kiên quyết bác bỏ” mọi cáo buộc cho rằng Iran có liên quan, đồng thời kêu gọi “phía Anh tránh đưa ra những tuyên bố không có căn cứ”.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, ông Mousavi nói với giới chức Anh rằng Tehran sẵn sàng hợp tác trong cuộc điều tra vụ việc.

Tháng trước, Đại sứ quán Iran tại London đăng tuyên bố khẳng định Tehran “kiên quyết bác bỏ và mạnh mẽ lên án những suy đoán vô căn cứ, mang tính ác ý gần đây” nhằm liên hệ Iran với các vụ bắt giữ. Đại sứ quán cảnh báo những cáo buộc như vậy sẽ “tiếp tay cho hoạt động tuyên truyền bài Iran”.

Đầu tháng này, Mỹ đã rút các máy bay ném bom B-52 và B-1 khỏi căn cứ RAF Fairford.

Trong hơn 7 tháng qua, kể từ khi cuộc chiến chống Iran bắt đầu ngày 28/2, RAF Fairford đã được sử dụng làm điểm dừng chân cho các máy bay ném bom Mỹ tham gia chiến dịch quân sự.

Nằm cách London khoảng 160 km về phía tây, RAF Fairford là căn cứ tại châu Âu được Mỹ ưu tiên sử dụng cho các máy bay ném bom chiến lược. Theo các quan chức Mỹ, việc rút máy bay được thực hiện do lo ngại về một âm mưu bị nghi do Iran tổ chức, nhằm tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) có quy mô và phương thức phức tạp nhằm vào căn cứ này.

Theo AJ