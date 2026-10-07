Liên minh giữa hai gã khổng lồ: SpaceX huy động 40 tỷ USD mua chip của Nvidia

CEO SpaceX Elon Musk và CEO Nvidia Jensen Huang có thể đang tiến tới một liên minh lớn trong lĩnh vực AI. SpaceX đang lên kế hoạch huy động 40 tỷ USD để mua chip Nvidia, cho thấy nhu cầu năng lực tính toán của các doanh nghiệp AI đang tăng vọt.

Elon Musk tăng đầu tư vào Nvidia, quan hệ giữa hai ông lớn thêm gắn kết

Theo Bloomberg, SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk điều hành, đang triển khai một kế hoạch huy động vốn quy mô 40 tỷ USD, do công ty quản lý đầu tư Apollo Global Management dẫn dắt.

Nguồn tin cho biết Pacific Investment Management Co. (PIMCO) là một trong những nhà đầu tư đang cân nhắc tham gia thương vụ. Toàn bộ quá trình dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2027.

Theo kế hoạch được tiết lộ, SpaceX muốn huy động khoản vay ngân hàng khoảng 10 tỷ USD và 30 tỷ USD dưới hình thức nợ đầu tư, qua đó có nguồn vốn để mua các chip AI của Nvidia.

Nếu thành công, thương vụ có thể củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa hai trong số những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đua AI hiện nay. Elon Musk vốn đã có quan hệ hợp tác khá chặt chẽ với Jensen Huang. Trước đó, CEO SpaceX từng cam kết sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào công nghệ Nvidia cho các dự án AI.

Sẽ hình thành một tam giác quyền lực mới

Đối với Nvidia và Jensen Huang, đây cũng là một thương vụ có ý nghĩa đặc biệt. Nvidia đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ nhiều nhà sản xuất chip AI khác, trong bối cảnh vị thế thống trị thị trường của hãng bắt đầu chịu sức ép.

Trong những năm gần đây, hàng loạt thương vụ huy động vốn trị giá hàng chục tỷ USD đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến AI. Làn sóng đầu tư này cho thấy các công ty công nghệ đang cần một lượng năng lực tính toán khổng lồ để huấn luyện và vận hành các mô hình AI thế hệ mới.

Với SpaceX, việc huy động tới 40 tỷ USD để mua chip Nvidia cũng cho thấy AI đang ngày càng trở thành một trong những lĩnh vực cần vốn lớn nhất của hệ sinh thái công nghệ do Elon Musk xây dựng.

Musk đang dùng vốn quy mô chưa từng có để mua thứ quý giá nhất trong cuộc đua AI: năng lực tính toán. Và đây cũng là một bước tiến thú vị trong mối quan hệ Elon Musk – Jensen Huang: một bên sở hữu tham vọng AI và hệ sinh thái công nghệ rất rộng; bên kia đang kiểm soát một trong những “nút thắt cổ chai” quan trọng nhất của ngành AI là GPU.

Nếu thương vụ thành công, nó có thể tạo ra một tam giác quyền lực mới: Elon Musk – Jensen Huang – hạ tầng AI. Đây cũng sẽ là một trong những giao dịch tài chính lớn nhất gắn với nhu cầu chip AI, đồng thời đưa mối quan hệ giữa Elon Musk và Jensen Huang lên một cấp độ mới trong cuộc đua giành năng lực tính toán.

Nếu con số 40 tỷ USD được Bloomberg xác nhận chính xác thì đây là một thương vụ rất đáng chú ý. Điểm quan trọng nhất không phải chỉ là SpaceX mua thêm chip Nvidia, mà là quy mô vốn cho thấy AI đang chuyển sang cuộc đua “ai có nhiều năng lực tính toán hơn”.

Tại sao SpaceX lại huy động tiền thay vì dùng tiền mặt? Đây là điểm tài chính đáng chú ý. Nếu thông tin 30 tỷ USD nợ + 10 tỷ USD vay ngân hàng chính xác, SpaceX đang sử dụng đòn bẩy tài chính để nhanh chóng có được năng lực tính toán mà không phải chờ tích lũy đủ tiền mặt.

Điều đó cho thấy một thực tế mới của ngành AI: Chậm một năm có thể đồng nghĩa với tụt lại phía sau. Thay vì xây dựng hạ tầng AI từ từ bằng dòng tiền hoạt động, các doanh nghiệp có thể chấp nhận vay hàng chục tỷ USD để mua GPU ngay lập tức.

Đây chính là đặc điểm của một cuộc đua vốn bên cạnh cuộc đua công nghệ.

Nếu thương vụ này thành công sẽ là thắng lợi lớn đối với cả SpaceX lẫn Nvidia. Ảnh: IThome.

SpaceX: mua năng lực tính toán, không đơn thuần mua chip

40 tỷ USD là con số khổng lồ. Nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, SpaceX sẽ dùng nguồn vốn này để mở rộng hạ tầng tính toán AI. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì Musk không chỉ có SpaceX. Hệ sinh thái AI của ông còn gồm xAI, và xAI đang xây dựng các siêu cụm GPU rất lớn.

Nói cách khác, chip Nvidia là “nhiên liệu” để Musk mở rộng AI, từ huấn luyện mô hình đến suy luận và các ứng dụng AI quy mô lớn.

Nhưng tác động lớn nhất có thể nằm ở xAI. SpaceX và xAI không phải là một công ty, nhưng Musk có thể sử dụng hệ sinh thái vốn, hạ tầng và công nghệ của mình để hỗ trợ cuộc đua AI.

Nếu lượng GPU trị giá hàng chục tỷ USD được đưa vào các trung tâm dữ liệu phục vụ AI của Musk, nó có thể giúp xAI: huấn luyện các mô hình lớn hơn, tăng tốc Grok, mở rộng khả năng suy luận, phục vụ lượng người dùng lớn hơn, phát triển AI agent và các ứng dụng AI thời gian thực.

Vì vậy, nhìn rộng hơn, đây có thể là một bước tăng tốc đáng kể đối với tham vọng AI của Elon Musk.

Một thắng lợi cực lớn của Nvidia

Nếu SpaceX thực sự cam kết mua khoảng 40 tỷ USD chip Nvidia, Nvidia sẽ có thêm một khách hàng cực kỳ lớn và có khả năng đặt hàng dài hạn. Điều quan trọng hơn là: Nvidia không chỉ bán GPU, họ đang bán quyền tiếp cận năng lực tính toán AI.

Các công ty AI càng muốn mở rộng, càng phải mua GPU Nvidia, khiến Nvidia tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng AI. Điều này cũng giải thích vì sao Jensen Huang liên tục nhấn mạnh rằng nhu cầu tính toán AI vẫn còn tăng rất mạnh.

Đây cũng là “bảo hiểm” cho Nvidia trước các đối thủ. Nvidia hiện phải đối mặt với: AMD, Google với TPU; Amazon với chip Trainium/Inferentia; Microsoft với các chip AI tùy biến, và các chip AI do những công ty Trung Quốc phát triển.

Một khách hàng khổng lồ như SpaceX cam kết mua lượng chip trị giá hàng chục tỷ USD sẽ giúp Nvidia khóa chặt một phần nhu cầu dài hạn. Đặc biệt, nếu những đơn hàng lớn như vậy tiếp tục xuất hiện, Nvidia có thêm lý do để duy trì đầu tư mạnh vào hệ sinh thái CUDA, networking, phần mềm và các thế hệ GPU mới.

Theo TVBS, Nownews