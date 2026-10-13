Hacker tấn công tủ lạnh tại hàng trăm siêu thị Pháp, làm hỏng thực phẩm và gây hỏa hoạn

Một cuộc tấn công mạng quy mô lớn đã khiến hệ thống làm lạnh tại hàng trăm siêu thị ở Pháp bị đẩy lên tới 50 độ C, làm hỏng thực phẩm và gây hỏa hoạn.

Tin tặc đã đẩy nhiệt độ tủ lạnh và tủ đông tại hàng trăm siêu thị ở Pháp lên tới 50 độ C, khiến thực phẩm hư hỏng và gây ra các vụ hỏa hoạn.

Văn phòng Công tố Paris hôm 12/10 cho biết một cuộc tấn công mạng “quy mô lớn” đang ảnh hưởng đến các hệ thống làm lạnh kết nối mạng tại một số chuỗi bán lẻ thực phẩm lớn trên khắp nước Pháp, gây thất thoát thực phẩm và hỏa hoạn.

Một quan chức thuộc văn phòng Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết ông đã chỉ đạo Cơ quan An ninh mạng Quốc gia Pháp (ANSSI) điều tra vụ việc.

Theo quan chức này, Pháp đang phối hợp với các đối tác châu Âu vì những quốc gia khác cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhà chức trách đồng thời đánh giá nguy cơ đối với các doanh nghiệp khác tại Pháp.

Ông Felix Aime, chuyên gia phân tích tình báo về các mối đe dọa mạng cấp cao tại công ty Sekoia Threat Detection and Research, cho biết Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đức và Bỉ cũng bị ảnh hưởng.

Carrefour cho biết 80 siêu thị của tập đoàn bị tấn công. Trong khi đó, Monoprix, chuỗi có khoảng 490 cửa hàng tại Pháp, xác nhận 5% số cửa hàng của mình chịu tác động.

Les Mousquetaires, tập đoàn sở hữu chuỗi bán lẻ Intermarché, cho biết hệ thống làm lạnh tại khoảng 150 cửa hàng bị tăng nhiệt độ lên 50 độ C trong suốt 6 giờ qua đêm. Người phát ngôn tập đoàn cho biết toàn bộ thực phẩm bị ảnh hưởng đã bị tiêu hủy nhằm loại bỏ nguy cơ mất an toàn sức khỏe.

Geert de Clercq, một cư dân Paris, chứng kiến nhân viên tại một siêu thị Intermarché ở trung tâm thủ đô đổ từng xe hàng thực phẩm đông lạnh đã rã đông vào một thùng rác khổng lồ. Kem tan chảy tràn ra đường từ những hộp đựng bị vỡ.

Tổng giám đốc tập đoàn siêu thị Coopérative U, ông Dominique Schelcher, cho biết hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp này cũng trở thành mục tiêu tấn công.

“Việc nhắm mục tiêu vào những thiết bị thiết yếu để bảo quản thực phẩm tươi sống và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho người dân Pháp là hành vi đặc biệt nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ”, ông viết trên mạng xã hội X.

Chưa có ước tính ngay lập tức về tổng thiệt hại trên toàn ngành. Tuy nhiên, ông Thierry Cotillard, Tổng giám đốc Intermarché, nói với kênh BFM TV rằng cuộc tấn công “chưa từng có tiền lệ” có thể gây thiệt hại lên tới “hàng chục triệu euro trên toàn quốc chỉ trong một ngày”.

Bà Christel Delberghe, Tổng giám đốc EuroCommerce, hiệp hội bán lẻ châu Âu, nhận định: “Sự cố này cho thấy tầm quan trọng của khả năng chống chịu trước gián đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng”.

Hệ thống làm lạnh tại siêu thị được điều khiển qua Internet

Các khu vực bảo quản lạnh trong siêu thị thường được vận hành bằng những bảng điều khiển trung tâm, quản lý toàn bộ tủ lạnh và tủ đông của cửa hàng. Những hệ thống này có thể được truy cập qua Internet, cho phép các công ty bảo trì điều chỉnh thông số từ bất cứ đâu.

Theo một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Lecornu, ANSSI đã xác định một lỗ hổng trong phần mềm do công ty Đan Mạch Danfoss cung cấp.

Danfoss cho biết doanh nghiệp đã nắm được thông tin về các sự cố tại Pháp, ảnh hưởng đến một số lượng hạn chế hệ thống quản lý làm lạnh.

Theo công ty, các thiết bị bị ảnh hưởng đang sử dụng phiên bản phần mềm điều khiển nhúng đã lỗi thời. Danfoss cho biết hãng từ lâu đã khuyến nghị khách hàng cập nhật những hệ thống còn được hỗ trợ lên phiên bản phần mềm mới nhất, đồng thời chuyển các hệ thống cũ sang những giải pháp thế hệ hiện hành.

Ngày 9/8, nhóm nghiên cứu Team82 thuộc công ty an ninh mạng Claroty công bố báo cáo về các lỗ hổng trong bộ điều khiển Danfoss AK-SM 800A. Theo báo cáo, các bản cập nhật phần mềm do Danfoss phát hành đã xử lý những vấn đề có thể cho phép kẻ tấn công vượt qua cơ chế xác thực và thực thi mã trên các thiết bị bị xâm nhập.

Các cuộc tấn công tại Pháp có điểm tương đồng với những sự cố được báo cáo tại khoảng một chục cửa hàng cung ứng hàng hóa cho quân đội Mỹ vào cuối tháng 8. Những sự cố đó cũng khiến thực phẩm bị thất thoát sau khi hệ thống làm lạnh bị ảnh hưởng.

Trong tuyên bố, Liên đoàn Thương mại và Phân phối Pháp (FCD) kêu gọi Danfoss “hoàn toàn minh bạch” về vụ việc. Hiệp hội cho biết các siêu thị đang tập trung bảo vệ người tiêu dùng và khôi phục hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất. FCD cho biết một số cửa hàng bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại.

Hệ thống an ninh của nhà bán lẻ Hà Lan gặp sự cố

Ahold Delhaize, tập đoàn bán lẻ sở hữu chuỗi siêu thị lớn nhất Hà Lan Albert Heijn và có hoạt động quy mô lớn tại Mỹ, cho biết doanh nghiệp đang xử lý một “sự cố an ninh” trong mạng lưới của mình. Tập đoàn đã chủ động ngắt một số hệ thống để phòng ngừa rủi ro.

Thông báo trên ứng dụng điện thoại của nhà bán lẻ cho biết dịch vụ giao hàng tạp hóa tạm thời không thể hoạt động do một “sự cố an ninh mạng”.

Đơn hàng trực tuyến chiếm khoảng 10% doanh thu của Albert Heijn. Các cửa hàng trực tiếp vẫn mở cửa, trong khi hãng thông tấn Hà Lan ANP đưa tin những nhà bán lẻ đối thủ ghi nhận lượng đơn giao hàng tăng mạnh.

Ahold Delhaize cho biết hiện không có cơ sở để kết luận sự cố tại hệ thống siêu thị của tập đoàn có liên quan đến các vụ tấn công ở Pháp.

Ahold là nhà bán lẻ thực phẩm lớn thứ tư tại Mỹ. Các trang web của những chuỗi thuộc tập đoàn gồm Stop & Shop, Giant, Hannaford và Food Lion đều hiển thị thông báo: “Trang web tạm thời ngừng hoạt động”.

Theo CNN