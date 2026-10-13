"Vua kính" cảnh báo các công ty không nên chỉ sao chép mô hình Trung Quốc ra nước ngoài

Tỷ phú Tào Đức Vượng, nhà sáng lập Fuyao Glass – nhà sản xuất kính ô tô lớn nhất thế giới – cho rằng doanh nghiệp Trung Quốc muốn mở rộng ra nước ngoài phải tôn trọng luật pháp, văn hóa và người lao động bản địa.

Tỷ phú Tào Đức Vượng (Cao Dewang), nhà sáng lập tập đoàn sản xuất kính Fuyao (Phúc Diệu), cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng ra nước ngoài cần tôn trọng luật pháp, quy định, văn hóa và người lao động bản địa. Ông rút ra bài học này từ nhiều thập kỷ xây dựng doanh nghiệp sản xuất toàn cầu trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung liên tục biến động.

Phát biểu tại Đại học Hong Kong (HKU) hôm đầu tuần này, nhà sáng lập Fuyao Glass cho biết cách tiếp cận này đóng vai trò quan trọng trong thành công của doanh nghiệp tại Mỹ. Ông cảnh báo các công ty không nên đơn giản mang nguyên mô hình quản lý và cách làm của Trung Quốc áp dụng tại thị trường nước ngoài.

“Khi đến Mỹ, tôi sử dụng nhân lực và nguồn lực của người Mỹ”, ông Cao nói. Ông cho biết hoạt động của Fuyao tại Mỹ hiện sử dụng khoảng 6.000-7.000 lao động, trong khi số nhân sự được cử từ Trung Quốc sang chưa đến 200 người.

Ở tuổi 80, ông Cao được mệnh danh là “vua kính” Trung Quốc. Ông thành lập Fuyao năm 1987 và đưa doanh nghiệp trở thành nhà sản xuất kính ô tô lớn nhất thế giới.

Quá trình Fuyao mở rộng hoạt động tại Mỹ từng trở thành chủ đề của bộ phim tài liệu American Factory. Tác phẩm giành giải Oscar cho phim tài liệu dài xuất sắc năm 2020, phản ánh những khác biệt về văn hóa và quan hệ lao động tại nhà máy của Fuyao ở bang Ohio.

Hoạt động của Fuyao tại Mỹ từ đó trở thành trường hợp điển hình cho cả cơ hội lẫn thách thức mà các nhà sản xuất Trung Quốc phải đối mặt khi vươn ra toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại và thuế quan khiến quyết định đầu tư giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên phức tạp hơn.

Năm ngoái, ông Cao rời vị trí chủ tịch Fuyao, chuyển giao chức vụ cho con trai là Cao Huệ (Cao Hui). Đây là bước chuyển giao thế hệ tại một trong những doanh nghiệp tư nhân nổi bật của Trung Quốc.

Sau khi rút khỏi vị trí lãnh đạo, ông Cao tập trung nhiều hơn vào giáo dục và hoạt động từ thiện, đặc biệt là Đại học Khoa học và Công nghệ Fuyao. Đây là cơ sở giáo dục phi lợi nhuận do ông thành lập tại tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc, nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật và tìm kiếm những hướng tiếp cận mới cho giáo dục đại học.

“Tôi đã tuyên bố nghỉ hưu”, ông Cao nói tại sự kiện ở HKU. Ông nhấn mạnh Đại học Khoa học và Công nghệ Fuyao không được thành lập để xây dựng danh tiếng cá nhân hay đơn thuần tạo thêm một cơ sở giáo dục, mà nhằm tìm hiểu và thúc đẩy cải cách mô hình đại học tư thục tại Trung Quốc đại lục.

Ông cho biết đã cam kết đóng góp 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ USD) cho trường, trong đó chưa đến một nửa số tiền đã được sử dụng. Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng duy trì hoạt động của trường trong dài hạn.

Về vấn đề kế nghiệp, ông Cao cho rằng việc chuyển giao doanh nghiệp gia đình đòi hỏi kế hoạch dài hạn, thay vì chỉ bắt đầu khi người sáng lập bước vào những năm cuối sự nghiệp.

Theo ông, Fuyao đã chuẩn bị cho quá trình kế nhiệm từ năm 1995, trong đó có việc xây dựng cơ cấu hội đồng quản trị nhằm cân bằng ảnh hưởng giữa các cổ đông lớn và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

Khi được hỏi thế hệ đi trước nên truyền lại điều gì cho thế hệ kế tiếp ngoài tài sản, ông Cao cho rằng câu trả lời không đơn thuần là tiền bạc.

“Điều cần được truyền lại là trí tuệ”, ông nói. “Trí tuệ, kiến thức và nhân cách có giá trị hơn của cải”.

Theo SCMP