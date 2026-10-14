Hue-S, hệ sinh thái số du lịch: Giá trị thực từ hai giải pháp được vinh danh tại VDA 2026

Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VDA 2026, thành phố Huế và Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế được vinh danh ở hai hạng mục với các giải pháp về quản lý đô thị thông minh và hệ sinh thái số văn hóa - du lịch.

Hue-S tiếp nhận hơn 177.000 phản ánh hiện trường, tỷ lệ xử lý đạt 98%, mức độ hài lòng đạt 92%

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 đã tổ chức lễ trao giải, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong chuyển đổi số.

Thành phố Huế lập cú đúp tại Giải thưởng VDA 2026.

Trong đó, thành phố Huế là một trong tám cơ quan nhà nước được VDA vinh danh ở hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc" với giải pháp của thành phố Huế có tên gọi “Thành phố Huế - Giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua nền tảng Hue-S và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC)”.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của TP Huế trong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý nhà nước, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo Sở KH&CN TP Huế, thông qua nền tảng Hue-S, TP từng bước kết nối các dịch vụ, tiện ích số, tạo điều kiện để người dân tương tác với chính quyền, tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ thiết yếu thuận tiện hơn. Trong khi đó, HueIOC hỗ trợ giám sát, tổng hợp, phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị đô thị và xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

VDA 2026 vinh danh UBND thành phố Huế với Giải pháp chuyển đổi số quản lý, điều hành, phục vụ qua Hue-S và HueIOC. Người đại diện nhận giải là ông Trần Trọng Hiếu, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế.

Việc kết hợp hai nền tảng trong hệ sinh thái số thể hiện định hướng chuyển đổi số lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy dữ liệu làm nền tảng và hiệu quả hoạt động làm thước đo. Công nghệ số không chỉ hỗ trợ đổi mới phương thức quản lý, điều hành mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Theo Ban Tổ chức VDA 2026, Hue-S hiện có hơn 1,3 triệu tài khoản, trong đó hơn 900.000 tài khoản được xác thực qua VNeID. Nền tảng tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dân, từ phản ánh hiện trường, dịch vụ công trực tuyến đến giáo dục, y tế, thanh toán số và cảnh báo thiên tai.

Từ năm 2021, Hue-S đã tiếp nhận hơn 177.000 phản ánh hiện trường, tỷ lệ xử lý đạt 98%, mức độ hài lòng đạt 92%. Hệ sinh thái HueIOC còn có hơn 980 bảng dữ liệu, 400 dashboard và hơn 3.000 biểu đồ phân tích, hỗ trợ giám sát, điều hành dựa trên dữ liệu.

Thành phố cũng cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,1%, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước theo thông tin được cung cấp.

Nền tảng Hue-S từng bước kết nối các dịch vụ, tiện ích số, tạo điều kiện để người dân tương tác với chính quyền, tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ thiết yếu thuận tiện hơn. Ảnh XM.

HueCIT lần thứ tư được vinh danh

Cũng trong khuôn khổ VDA 2026, Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế (HueCIT) cũng được vinh danh tại Hạng mục 2 – Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với giải pháp Hệ sinh thái số văn hóa – du lịch.

Giải pháp tích hợp công nghệ AI, GIS, VR360 và các tiện ích số, hỗ trợ số hóa tài nguyên văn hóa, quảng bá điểm đến, cung cấp thông tin và nâng cao trải nghiệm tham quan trực tuyến, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thông minh.

Theo Ban Tổ chức VDA 2026, hệ sinh thái tích hợp GIS, AI, VR360, ứng dụng di động, vé điện tử, thanh toán số và các dịch vụ đa ngôn ngữ, xử lý gần 11 triệu lượt vé từ năm 2023, tăng trưởng trên 20% mỗi năm.

Vinh danh Trung tâm Công nghệ thông tin Thành phố Huế với Hệ sinh thái số Văn hóa - Du lịch. Người đại diện nhận giải là ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm.

Với kết quả này, đây là lần thứ tư HueCIT được vinh danh tại VDA, sau các năm 2020, 2021 và 2022; đồng thời ghi nhận năng lực nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ số của Trung tâm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Sở KH&CN TP Huế cho biết việc được vinh danh tại VDA 2026 là động lực để thành phố Huế tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái số Hue-S và HueIOC theo hướng đồng bộ, liên thông, khai thác dữ liệu hiệu quả và mở rộng các tiện ích thiết thực.

"Thành phố gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", lãnh đạo Sở KH&CN TP Huế chia sẻ.