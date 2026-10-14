Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quân đội và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Campuchia đã luôn ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia; đề nghị phía Campuchia tiếp tục phối hợp thực hiện công việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả, trong đó tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn và khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng chặt chẽ và thực chất.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước; nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc và pháp lý hóa các thành quả đã đạt được; đồng thời tích cực phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương tăng cường kết nối hạ tầng, giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước. Ảnh: TTXVN.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha bày tỏ biết ơn sự ủng hộ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần của Việt Nam dành cho Campuchia những năm qua trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Bộ Quốc phòng và quân đội Việt Nam.

Báo cáo với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Bộ Quốc phòng và việc hai bên ký Kế hoạch hợp tác năm 2027, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Quốc phòng và quân đội Campuchia phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và quân đội Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa đặc biệt và vô giá, cần tiếp tục được gìn giữ, vun đắp, củng cố và phát triển cho các thế hệ mai sau.

Đại tướng Tea Seiha khẳng định hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027, góp phần tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia.

Ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam - Lào

Chiều cùng ngày, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại tướng Khamlieng Outhakaysone, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam, tham dự Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 10 và chứng kiến cuộc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước lần thứ 5.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chúc mừng thành công của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa qua và việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa X, đánh giá đây là những quyết định quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào trong thời gian tới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam - Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước thời gian qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược; duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc, đối thoại quốc phòng các cấp và triển khai thực chất các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng và lực lượng vũ trang hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đánh giá Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaysone thông báo một số nét nổi bật về tình hình Lào, nhất là việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; đồng thời bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay.

Phó thủ tướng khẳng định, dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến thế nào, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam, cùng gìn giữ, vun đắp cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Báo cáo về mục đích chuyến thăm và kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua, Phó thủ tướng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã luôn phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Lào, đóng góp quan trọng vào “Chiến dịch 500 ngày đêm” do Chính phủ Việt Nam phát động.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời đề nghị hai Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết hữu nghị 2027” kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết giữa nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào.

Theo TTXVN