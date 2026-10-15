Giám đốc Zalo Việt Nam: Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn

Giám đốc Zalo Việt Nam Lê Thị Kim Xuyến cho rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn, tạo thêm cơ hội tiếp cận thông tin và tri thức cho nhiều người.

Đưa AI đến gần hơn với người dân

Ngày 14/10, tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Awards - VDA 2026) diễn ra tại Hà Nội, hai giải pháp của Zalo gồm “Bộ giải pháp Zalo mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ” và “Zalo Video - Nền tảng video dành cho người Việt” cùng được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc”.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Zalo được vinh danh tại VDA. Năm 2025, nền tảng được trao giải ở hạng mục “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng”. Năm 2026, hai giải pháp tiếp tục được ghi nhận nhờ định hướng đưa công nghệ phục vụ nhu cầu thực tiễn, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ và nội dung số của người Việt.

Tính đến tháng 6/2026, Zalo có 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và ghi nhận 2,2 tỷ tin nhắn mỗi ngày. Nền tảng này đang tích hợp các tính năng AI vào những hoạt động liên lạc thường ngày.

Thay vì chỉ hướng đến những người dùng thành thạo công nghệ, Zalo chú trọng phát triển các tính năng hỗ trợ những nhóm có thể gặp rào cản khi sử dụng công nghệ, như người cao tuổi, người khuyết tật và người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Zalo Việt Nam đại diện nhận cúp vinh danh cho “Bộ giải pháp Zalo mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ”.

Trong năm 2026, nền tảng triển khai tính năng “Phụ đề cho cuộc gọi video”, hỗ trợ người dùng trên 60 tuổi thuận tiện hơn khi trò chuyện với gia đình, cùng tính năng “Sao chép chữ từ ảnh”, giúp trích xuất thông tin từ hình ảnh như số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ, hóa đơn và giấy tờ, giảm thao tác nhập liệu thủ công.

Trước đó, Zalo đã phát triển các tính năng ứng dụng AI như “Dịch AI”, “Chuyển giọng nói thành văn bản”, “Chuyển văn bản thành giọng nói” và “Soạn tin nhắn bằng giọng nói”. Những công cụ này hỗ trợ người dùng giao tiếp thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và giảm bớt trở ngại trong quá trình sử dụng thiết bị số.

Tháng 6/2026, 38% người dùng thường xuyên hàng tháng của Zalo sử dụng các tính năng AI. Trong đó, “Soạn tin nhắn bằng giọng nói” đạt 12,5 triệu người dùng hàng tháng, “Chuyển giọng nói thành văn bản” đạt 7,5 triệu và “Dịch AI” đạt 2,9 triệu người dùng hàng tháng. Đáng chú ý, hơn 400.000 người dùng trên 60 tuổi sử dụng tính năng “Phụ đề cho cuộc gọi video”.

Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Zalo Việt Nam cho biết mục tiêu của nền tảng không chỉ là kết nối mọi người mà còn đưa AI đến gần hơn với người Việt thông qua những tình huống sử dụng cụ thể, giải quyết nhu cầu thực tiễn và giảm rào cản trong đời sống.

Qua đó, Zalo hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng thành quả công nghệ cho nhiều nhóm người dùng, bất kể tuổi tác hay năng lực công nghệ.

"Chúng tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn, tạo thêm cơ hội tiếp cận thông tin và tri thức cho nhiều người. Vì vậy, Zalo sẽ tiếp tục phát triển các tính năng ứng dụng AI thiết thực, thân thiện, giúp giảm bớt rào cản công nghệ; đồng thời xây dựng Zalo Video thành không gian nội dung số chất lượng, tích cực và gần gũi với người Việt.

Sự ghi nhận từ VDA 2026 cũng tiếp thêm động lực để chúng tôi kiên trì với sứ mệnh phát triển Internet, thay đổi cuộc sống người Việt Nam, đưa những giá trị của công nghệ đến gần hơn với mỗi người dùng và đóng góp thiết thực cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam", Giám đốc Zalo Việt Nam nói với VietTimes.

Zalo Video hướng đến nội dung hữu ích, tích cực

Bên cạnh việc mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, Zalo phát triển Zalo Video theo định hướng tạo không gian giải trí và cập nhật thông tin an toàn, tích cực, gần gũi với người Việt.

Ông Nguyễn Khánh Duy, Tổng giám đốc VNG Online kiêm Giám đốc Zalo Video, đại diện nhận cúp vinh danh cho “Zalo Video - Nền tảng video dành cho người Việt”.

Ra mắt năm 2023 và được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Zalo, Zalo Video cho phép người dùng tiếp cận tin tức, giải trí và các nội dung video ngay trên nền tảng liên lạc quen thuộc. Sản phẩm hiện có 40 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng.

Để phát triển hệ sinh thái nội dung đa dạng, Zalo Video hợp tác với nhiều đối tác, trong đó có các đài truyền hình và cơ quan báo chí, cùng các đơn vị phát sóng thể thao, chương trình truyền hình và sản xuất phim, nội dung giải trí.

Nền tảng cũng triển khai các chiến dịch nội dung theo chủ đề và dịp lễ lớn nhằm tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, thu hút hàng nghìn video, góp phần đưa những câu chuyện văn hóa truyền thống đến gần hơn với người xem.

Ông Nguyễn Khánh Duy, Tổng giám đốc VNG Online kiêm Giám đốc Zalo Video, cho biết nền tảng hướng đến việc mang lại những trải nghiệm giải trí không chỉ đem lại niềm vui mà còn có ý nghĩa.

"Sự ghi nhận tại VDA 2026 là động lực để Zalo Video tiếp tục tập trung vào nội dung chất lượng cao, tích cực và gần gũi với người Việt, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam", ông Khánh Duy nói với VietTimes.

Việc hai giải pháp cùng được vinh danh tại VDA 2026 cho thấy những hướng tiếp cận khác nhau trong hệ sinh thái Zalo: đưa công nghệ AI vào các nhu cầu thường ngày và mở rộng khả năng tiếp cận nội dung số. Cả hai cùng hướng đến mục tiêu giúp người dùng sử dụng công nghệ thuận tiện hơn, đồng thời tiếp cận thông tin và nội dung phù hợp với nhu cầu cuộc sống.