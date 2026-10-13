Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gom vàng 23 tháng liên tiếp để làm gì?

Bản tin People's Financial News ngày 7/10 cho biết, trữ lượng vàng của Trung Quốc tính đến cuối tháng 9 đạt 77,47 triệu ounce (2.409,6 tấn), tăng so với con số 76,73 triệu ounce (2,386,6 tấn) hồi cuối tháng 8.

Ngân hàng Trung ương nắm giữ gần 2.410 tấn vàng

Điều này có nghĩa là trong tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC – tức Ngân hàng Trung ương) đã mua thêm khoảng 23 tấn vàng. Đây không chỉ là lượng mua ròng trong một tháng lớn nhất trong gần 3 năm qua, mà còn đánh dấu chuỗi 23 tháng mua gom liên tục, đợt kéo dài nhất kể từ năm 2015.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, động cơ cốt lõi khiến Trung Quốc liên tục đổ tiền mua vàng là nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, phân tán rủi ro dự trữ ngoại hối và bù đắp việc các kênh đầu tư nội địa bị hạn chế.

Theo CNBC, nhu cầu vàng tại Trung Quốc không ngừng tăng nhiệt. Trong 8 tháng đầu năm 2026, lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc đã vượt mốc 1.000 tấn với tổng giá trị đạt 158,8 tỷ USD, cả hai con số đều vượt qua tổng mức của cả năm 2025. Ngay cả khi giá vàng điều chỉnh giảm từ đỉnh lịch sử, sức mua từ cả khu vực công lẫn tư nhân tại quốc gia này vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Carsten Menke, chuyên gia phân tích tại Tập đoàn Julius Baer (Thụy Sĩ), nhận định: Động cơ quan trọng thúc đẩy PBoC tăng cường mua vàng xuất phát từ lo ngại đồng USD có thể bị biến thành vũ khí địa chính trị, cùng mong muốn của Trung Quốc trong việc giảm sự phụ thuộc vào các tài sản tài chính Mỹ như trái phiếu kho bạc.

Sau sự kiện Nga phát động “Chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine năm 2022, việc các chính phủ phương Tây đóng băng tài sản tài chính của Ngân hàng Trung ương Nga đã phơi bày một thực tế: các tài sản lưu trữ ở nước ngoài có thể bị phong tỏa khi xảy ra xung đột địa chính trị. Ngược lại, vàng cất giữ trong nước không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức tài chính hay hệ thống thanh toán quốc tế nào, trở thành lựa chọn tối ưu để các ngân hàng trung ương đa dạng hóa và quản trị rủi ro dự trữ.

Riêng tháng 9, PBoC đã mua vào thêm khoảng 23 tấn vàng, tháng mua vào lớn nhất trong 3 năm qua và là tháng thứ 23 mua gom liên tục. Ảnh: Creaders.

Số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, lượng trái phiếu Mỹ do Trung Quốc nắm giữ trong tháng 7 đã giảm xuống còn 618 tỷ USD — mức thấp nhất trong 18 năm qua, phản ánh rõ xu hướng điều chỉnh cơ cấu dự trữ ngoại hối của Bắc Kinh. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tính đến tháng 8/2026, Trung Quốc nắm giữ 2.387 tấn vàng, xếp thứ 5 thế giới và chưa bằng 1/3 lượng vàng lưu trữ của Mỹ.

Ông Carsten Menke ước tính, tính đến cuối tháng 8, PBoC đã mua gom khoảng 190 tấn vàng trong năm nay, trong đó có khoảng 110 tấn chưa từng được công bố công khai. Điều này đồng nghĩa với việc con số chính thức có thể vẫn chưa phản ánh hết nhu cầu thực tế của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Ngoài ra, kế hoạch phát triển và mở rộng quy mô thị trường vàng nội địa của Trung Quốc cũng là một động lực thúc đẩy ngân hàng trung ương bổ sung thêm lượng vàng dự trữ.

Cơn sốt mua vàng tích trữ của người dân Trung Quốc

Song song với động thái của chính quyền, các hộ gia đình và doanh nghiệp Trung Quốc cũng coi vàng là kênh trú ẩn an toàn hàng đầu. Số liệu Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu vàng đạt 158,8 tỷ USD với khối lượng vượt 1.000 tấn — cao hơn rất nhiều so với mức 96,5 tỷ USD (886 tấn) của cả năm 2025.

Số liệu hải quan cho thấy, 8 tháng đầu năm, người Trung Quốc đã chi 158,8 tỷ USD nhập khẩu hơn 1 nghìn tấn vàng. Ảnh: Sohu.

Ông Aakash Doshi, Giám đốc chiến lược vàng tại State Street Global Advisors (Công ty Quản lý Đầu tư Toàn cầu), cho biết lượng vàng nhập khẩu tiêu dùng của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm nay đã lập kỷ lục lịch sử. Mức chênh lệch giá vàng trong nước (premium) tăng cao cũng cho thấy nhu cầu tích trữ chuẩn bị cho “mùa đông” là rất lớn.

Cơn sốt mua vàng trong dân chúng gắn liền với bối cảnh môi trường đầu tư nội địa u ám. Bất động sản từng là kênh tích lũy tài sản chính của các hộ gia đình Trung Quốc, nhưng thị trường này đã rơi vào khủng hoảng đóng băng nhiều năm, buộc nhà đầu tư phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế. Trong khi đó, thị trường chứng khoán chịu áp lực lớn, lãi suất tiền gửi ngân hàng và lợi suất trái phiếu liên tục sụt giảm càng làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Dữ liệu thị trường cho thấy, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đã giảm khoảng 8% từ đầu năm, trong khi chỉ số S&P 500 của Mỹ tăng 13%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 1 năm đã giảm xuống còn khoảng 1,2%, thấp hơn rất nhiều so với mức khoảng 4,46% của trái phiếu Mỹ.

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng đầu tư Đan Mạch Saxo Bank, phân tích: Chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các thị trường phương Tây. Vì vàng không sinh lãi, nên khi lãi suất tiền gửi và lợi suất trái phiếu giảm sâu, khoản lợi tức mất đi do nắm giữ vàng là không đáng kể, từ đó thúc đẩy tâm lý chuyển sang tích trữ vàng.

Đáng chú ý, hình thức mua vàng của người dân Trung Quốc không chỉ dừng lại ở trang sức, mà vàng miếng và tiền xu vàng cũng đặc biệt được ưa chuộng.

Theo Sohu, Creaders