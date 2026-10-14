"Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi biến những cơ hội của thời đại thành hạnh phúc của con người"

Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026, TS Nguyễn Minh Hồng cho rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi biến tri thức thành năng suất, biến đổi mới thành giá trị và biến những cơ hội của thời đại thành hạnh phúc của con người.

Công nghệ phải biến cơ hội thời đại thành hạnh phúc của con người

Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần 9 (Vietnam Digital Awards - VDA) năm 2026, TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng chia sẻ rằng lựa chọn phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường tạo ra sức mạnh từ tri thức, năng lực sáng tạo và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Ông Hồng nêu quan điểm rằng mỗi cuộc cách mạng công nghệ trong lịch sử đều làm thay đổi cách con người sống, lao động và tổ chức xã hội. Tuy nhiên, công nghệ không tự tạo nên một tương lai tốt đẹp. Điều quyết định là con người lựa chọn sử dụng công nghệ như thế nào, để tạo ra giá trị gì và phục vụ ai.

Ông cho rằng Việt Nam đang chứng kiến trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn, chip bán dẫn và những công nghệ mới mở ra các giới hạn phát triển chưa từng có. Những điều từng thuộc về khoa học viễn tưởng đang dần hiện diện trong nhà máy, bệnh viện, trường học, cơ quan công quyền và trong từng gia đình.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, thước đo của chuyển đổi số không nằm ở số lượng công nghệ được ứng dụng, cũng không nằm ở những hệ thống hiện đại hay những màn trình diễn ấn tượng. Thước đo cao nhất chính là những giá trị thực sự được tạo ra: người dân được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, nguồn lực xã hội được sử dụng thông minh hơn, đất nước phát triển nhanh hơn và con người có cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi biến tri thức thành năng suất, biến đổi mới thành giá trị và biến những cơ hội của thời đại thành hạnh phúc của con người”, ông Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Tôn vinh giá trị thực từ chuyển đổi số

Từ quan điểm này, ông Nguyễn Minh Hồng cho rằng việc Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 chú trọng hơn đến hiệu quả thực tiễn, khả năng ứng dụng và sức lan tỏa của các mô hình chuyển đổi số mang một ý nghĩa quan trọng.

Giải thưởng không chỉ tôn vinh những gì mới về công nghệ, mà cao hơn là tôn vinh công nghệ ấy đã giúp ích gì cho con người, xã hội; không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn khuyến khích những sáng kiến có khả năng mở ra tương lai.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2018. Qua 9 mùa giải, hơn 46.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận; hơn 3.000 hồ sơ tham dự; khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được vinh danh.

Riêng mùa giải VDA 2026 lần thứ 9 thu hút 467 hồ sơ tham dự. Sau 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức quyết định tôn vinh, trao giải cho 56 cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng và 3 cá nhân đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu.

Trưởng ban Chỉ đạo VDA2026 cho rằng mỗi tổ chức, sản phẩm, dịch vụ và cá nhân tiêu biểu được tôn vinh là đại diện cho tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cộng đồng. Đằng sau mỗi thành tựu là trí tuệ, sự bền bỉ, tinh thần dấn thân và khát vọng đóng góp của những con người đang âm thầm tạo nên diện mạo số của Việt Nam.

“Chúng ta trân trọng những đóng góp ấy”, ông nói.

Trong hành trình này, Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes xác định trách nhiệm không chỉ là tổ chức một giải thưởng, mà còn kết nối tri thức, lan tỏa những mô hình tốt, khơi dậy tinh thần sáng tạo và góp phần hình thành niềm tin xã hội vào con đường phát triển bằng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Minh Hồng chia sẻ mong muốn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục trở thành nơi những giá trị thực được nhận diện, những sáng kiến tốt được nhân rộng và những khát vọng lớn tìm thấy động lực để biến thành hiện thực; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 57-CT/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, cùng với Tọa đàm Tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số cuối tháng Chín vừa qua, là hoạt động thiết thực của Hội Truyền thông số Việt Nam hưởng ứng, chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hồng cũng gửi lời cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã bảo trợ và đồng hành cùng Giải thưởng; cảm ơn các thành viên Hội đồng Chung khảo và Sơ khảo đã làm việc nhiệt thành, công tâm, khách quan để lựa chọn những ứng viên xứng đáng.

Ông cũng cảm ơn Tạp chí điện tử VietTimes và những người tham gia tổ chức Giải thưởng đã tích cực, sáng tạo trong suốt quá trình thực hiện.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam chúc mừng các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Giải thưởng ngày càng lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.