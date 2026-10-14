TS Nguyễn Quân: VDA lan tỏa Nghị quyết 57, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo

TS Nguyễn Quân cho rằng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số mà còn thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ gắn với hiệu quả ứng dụng thực tế.

VDA lan tỏa Nghị quyết 57, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất

Chiều 14/10, lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9-Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 15h trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng mạng xã hội của VietTimes.

TS Nguyễn Quân đánh giá VDA đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và người dân về chuyển đổi số﻿. Ảnh: XL.

Trao đổi với VietTimes về Giải thưởng VDA, TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo VDA nhiều năm đánh giá giải thưởng có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu và định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Nguyễn Quân, để xây dựng nền kinh tế số và Chính phủ số, công tác truyền thông có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý hiểu rõ mục tiêu, lộ trình cũng như những nhiệm vụ cần thực hiện.

Qua gần 10 năm theo dõi giải thưởng, ông nhận thấy VDA đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và người dân về chuyển đổi số. Những thay đổi trong thực tiễn cũng ngày càng rõ nét, từ việc triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến đến xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và đời sống người dân.

Ông cho rằng những kết quả này cho thấy chuyển đổi số đang từng bước đi vào thực tiễn. Trong quá trình đó, các hoạt động truyền thông và tôn vinh những mô hình tiêu biểu có vai trò khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ và tạo ra giá trị thiết thực.

Đánh giá sự thay đổi của VDA qua các mùa giải, TS Nguyễn Quân cho rằng tiêu chí xét chọn đã có những điều chỉnh theo hướng sát thực tiễn hơn, nhất là từ khi Nghị quyết 57-NQ/TW được ban hành.

Nếu như ở những giai đoạn đầu, phạm vi đánh giá còn tương đối rộng thì những mùa giải gần đây đã chú trọng hơn đến các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo định hướng của Chính phủ. Việc điều chỉnh này góp phần tập trung nguồn lực tôn vinh những sản phẩm, giải pháp phù hợp với các ưu tiên phát triển công nghệ của đất nước.

Một điểm đáng chú ý khác là yêu cầu đánh giá hiệu quả thực chất ngày càng được đề cao. Theo đó, các đơn vị tham gia cần cung cấp thông tin, số liệu cụ thể về quá trình phát triển và triển khai sản phẩm, từ doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách nhà nước đến số lượng người dùng, số doanh nghiệp ứng dụng và tác động đối với từng lĩnh vực hoặc toàn bộ nền kinh tế.

Theo ông Nguyễn Quân, những dữ liệu này tạo cơ sở để Hội đồng đánh giá khách quan hơn, thay vì chỉ xem xét các tính năng hoặc khả năng ứng dụng được giới thiệu trong hồ sơ. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng cũng có thể yêu cầu đơn vị tham gia giải trình những nội dung chưa rõ, qua đó làm sáng tỏ hiệu quả và mức độ đáp ứng các tiêu chí của giải thưởng.

Cách tiếp cận này góp phần nâng cao chất lượng xét chọn, đồng thời khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp chứng minh giá trị mà sản phẩm, giải pháp số mang lại trong thực tế.

Không chỉ hay về công nghệ, phải tốt trong thực tiễn

Từ thực tiễn xét chọn, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo VDA cho rằng việc hoàn thiện tiêu chí được thực hiện thường xuyên để theo kịp sự phát triển của công nghệ và những thay đổi trong chính sách.

Các sản phẩm, giải pháp số không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về công nghệ mà còn phải chứng minh hiệu quả triển khai, khả năng tạo ra giá trị và mức độ đóng góp cho quá trình chuyển đổi số. Vì vậy, việc cập nhật các chính sách, quy định mới sẽ giúp giải thưởng duy trì tính thực tiễn, đồng thời thúc đẩy các đơn vị đạt giải tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và mô hình ứng dụng.

VDA 2026 sẽ vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu.

Nhận định về các hồ sơ đạt giải năm nay, TS Nguyễn Quân cho biết nhiều sản phẩm, giải pháp có chiều sâu công nghệ, tính lan tỏa cao và chú trọng yếu tố dữ liệu, an toàn thông tin. Nhiều mô hình có khả năng nhân rộng, tích hợp vào hệ sinh thái số quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí và cải thiện chất lượng dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

“Những hồ sơ đạt giải có kết quả rõ ràng về tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất, cải thiện dịch vụ cho người dân hoặc doanh nghiệp, có số liệu đo đếm cụ thể”, TS Nguyễn Quân nói.

Theo ông, việc đánh giá dựa trên hiệu quả thực tế không chỉ giúp lựa chọn đúng những sản phẩm, giải pháp có giá trị mà còn tạo động lực để các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ số. Đây cũng là hướng đi cần thiết để giải thưởng ngày càng bám sát yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2018, là giải thưởng uy tín của Hội Truyền thông số Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), giao Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, chương trình còn là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.