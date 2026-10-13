Tướng tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu công khai kế hoạch tác chiến ngăn Nga tấn công

Trong bối cảnh Nga liên tục bị cáo buộc gây sức ép lên châu Âu, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Đại tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, hôm 12/10 đã hiếm hoi công khai những nội dung cốt lõi trong kế hoạch tác chiến mật của liên minh.

Theo kế hoạch này, nếu quân đội Nga tấn công một nước thành viên NATO, liên minh sẽ triển khai chiến lược ba giai đoạn: “Chặn đứng – Làm suy yếu – Đánh quỵ” (block, blunt and break).

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw (Warsaw Security Forum – WSF), ông Grynkewich nhấn mạnh NATO không cho rằng một cuộc xung đột quân sự với Nga đang cận kề hoặc không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, theo ông, Nga gần đây liên tục tiến hành các hoạt động phá hoại, phóng hỏa, tấn công mạng và tung tin giả nhằm làm suy giảm ý chí ủng hộ Ukraine của châu Âu, đồng thời tìm cách cắt đứt các tuyến hậu cần viện trợ quân sự cho Kiev.

Trong bối cảnh đó, ông quyết định công khai những nội dung chính của khái niệm tác chiến được NATO gọi là “lý thuyết chiến thắng”, nhằm cho người dân tại 32 quốc gia thành viên, với tổng dân số khoảng 1 tỷ người, thấy rằng liên minh đã sẵn sàng ứng phó.

Ba giai đoạn tác chiến: Chặn đứng, làm suy yếu, đánh quỵ

Theo chiến lược mới, NATO trước hết sẽ lập tức “chặn đứng” cuộc tiến công ngay tại khu vực biên giới, ngăn quân đội Nga chiếm lãnh thổ ngay từ đầu. Cách tiếp cận này khác với một số tư duy phòng thủ trước đây, khi việc đẩy lùi đối phương sau khi họ đã tiến sâu vào lãnh thổ từng được đặt ra như một khả năng.

Tiếp đó, NATO sẽ sử dụng lực lượng lục quân, hải quân và không quân để đánh vào các đơn vị đang tiến công, làm suy giảm sức mạnh và đà tiến quân của đối phương.

Nếu cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, liên minh sẽ mở rộng mục tiêu sang các tuyến tiếp tế, hệ thống thông tin liên lạc và mạng lưới chỉ huy, qua đó “đánh quỵ” khả năng tác chiến của lực lượng đối phương trên tiền tuyến.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NATO.int

Ông Grynkewich cho biết chiến lược này trực tiếp rút kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine và Trung Đông. Bên cạnh vũ khí chính xác cao, NATO sẽ tăng cường sử dụng các hệ thống tự hành chi phí thấp, máy bay không người lái (UAV) và thiết bị tác chiến điện tử, nhằm duy trì khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến tiêu hao có thể kéo dài.

NATO nhấn mạnh mục tiêu không phải là chiếm đóng lãnh thổ Nga, mà là làm mất khả năng chiến đấu của lực lượng Nga xâm nhập, tránh tạo cớ để đối phương mở rộng chiến tranh.

Châu Âu lo Nga có thể hành động trong vài tháng tới

Mối lo ngại của châu Âu về nguy cơ từ Nga tiếp tục gia tăng. Ngày 12/10, người đứng đầu cơ quan tình báo Cộng hòa Czech cảnh báo Nga có thể gia tăng các hoạt động gây sức ép trong vòng “vài tháng chứ không phải vài năm”. Ông không loại trừ khả năng Nga tiến hành những hành động quân sự hạn chế nhằm vào các nước NATO trong tương lai.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng nhấn mạnh rằng khả năng phòng thủ của Ukraine không thể tách rời an ninh của NATO. Theo ông, bất kỳ hành động nào làm suy yếu khả năng kháng cự của Ukraine trước cuộc tấn công của Nga đều sẽ gây tổn hại đến an ninh của chính các nước châu Âu.

Tuy nhiên, việc NATO công khai khái niệm tác chiến chống Nga diễn ra trong bối cảnh nội bộ liên minh xuất hiện những bất đồng chính trị sâu sắc.

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, tướng Alexus Grynkewich. Ảnh: NATO. int

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt Nga nhằm hạ giá dầu diesel, đồng thời công khai gây sức ép lên Ukraine. Trong khi đó, các nước châu Âu cho rằng chỉ có thể buộc Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh nếu tiếp tục duy trì sức ép quân sự và kinh tế đối với Nga.

Ông Grynkewich vẫn khẳng định quân đội Mỹ duy trì hàng nghìn binh sĩ tại sườn phía đông NATO, trong đó có Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây cũng tái khẳng định cam kết phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Grynkewich nói ông hy vọng sẽ không bao giờ phải ban hành những mệnh lệnh tác chiến như vậy. Nhưng nếu chiến tranh thực sự nổ ra, NATO sẽ “chặn đứng, làm suy yếu và, nếu cuộc tấn công vẫn không dừng lại, cần đánh quỵ lực lượng tiến hành hành động xâm lược”.

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu là một chức vụ quân sự cấp cao của NATO, nhưng không đồng nghĩa với người đứng đầu toàn bộ NATO. Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR – Supreme Allied Commander Europe) là chỉ huy quân sự cấp cao nhất của NATO tại châu Âu, phụ trách hoạch định và chỉ huy các hoạt động quân sự theo thẩm quyền được giao.

Tổng Thư ký NATO (Secretary General) Mark Rutte là người đứng đầu bộ máy chính trị và hành chính của NATO, điều phối tham vấn, xây dựng sự đồng thuận giữa các nước thành viên.

Theo Worldjournal