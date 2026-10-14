Du khách phải chờ 2,5 giờ để đổ xăng khi đến thiên đường Bali nghỉ dưỡng

Tình trạng thiếu xăng tại Bali khiến người dân và du khách phải xếp hàng hàng giờ tại các trạm nhiên liệu, có người chờ từ 4h30 sáng. Thống đốc hòn đảo cho rằng tâm lý mua tích trữ có thể góp phần khiến nguồn cung tại cây xăng không theo kịp nhu cầu.

Du khách và người dân trên đảo Bali của Indonesia đang phải chờ hàng giờ tại các trạm xăng giữa lúc nguồn cung không theo kịp nhu cầu. Trong khi chính quyền khẳng định lượng nhiên liệu dự trữ vẫn đủ, tình trạng thiếu xăng tại các cây xăng được cho là có liên quan đến tâm lý mua tích trữ của người dân.

Xếp hàng nhiều giờ để đổ xăng

Những ngày gần đây, tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng được phản ánh tại nhiều khu vực trên đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia, khiến người đi xe phải xếp hàng dài hàng giờ tại các trạm xăng.

Theo báo Bali Post, các hàng xe nối dài xuất hiện trên khắp hòn đảo, trong đó có thủ phủ Denpasar cùng các khu vực Badung và Tabanan.

Hôm thứ Ba, Thống đốc Bali I Wayan Koster nhấn mạnh nguồn cung nhiên liệu vẫn đủ đáp ứng nhu cầu, đồng thời cho rằng tâm lý mua xăng tích trữ có thể là một trong những nguyên nhân khiến các trạm xăng rơi vào tình trạng khan hiếm.

“Người dân cần kiên nhẫn vì các kho chứa có đủ nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu”, ông Koster nói, theo Jakarta Globe. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: “Tốc độ đưa nhiên liệu đến các trạm xăng hiện không theo kịp nhu cầu”.

Cuộc khủng hoảng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại địa phương mà còn làm đảo lộn kế hoạch của hàng nghìn du khách Australia đang nghỉ dưỡng trên đảo, theo Yahoo News.

Một du khách kể lại với hãng tin Australia 7News: “Sáng nay, vợ tôi xếp hàng từ 4h30 và phải chờ 2 tiếng rưỡi mới đổ được xăng. Thật điên rồ”.

Chính quyền yêu cầu Pertamina bảo đảm nguồn cung

Trước tình hình trên, chính trị gia địa phương I Made Rai Warsa đã chỉ trích Pertamina, tập đoàn dầu khí thuộc sở hữu nhà nước của Indonesia, cho rằng doanh nghiệp này cần có trách nhiệm hơn với tình hình thực tế.

“Phải thẳng thắn về khả năng cung ứng nhiên liệu”, ông Warsa, thành viên cơ quan lập pháp cấp tỉnh, phát biểu hôm thứ Hai, theo Bali Post.

Đáp lại, ông Ida Bagus Setiawan, người đứng đầu Cơ quan Lao động, Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Bali, cho biết Pertamina đang nỗ lực hết sức để duy trì nguồn cung ổn định, liên tục.

Ông Setiawan cũng kêu gọi người dân sử dụng nhiên liệu tiết kiệm trong bối cảnh “tình hình địa chính trị toàn cầu” hiện nay. Theo Bali Post, chính quyền địa phương đồng thời khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe điện.

Hôm thứ Ba, Thống đốc Koster dự đoán tình trạng thiếu nhiên liệu sẽ dịu bớt vào thứ Tư. Ông kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, đồng thời yêu cầu Pertamina bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu.

Ông cho biết Pertamina ban đầu phân bổ cho Bali 2,2 triệu lít nhiên liệu mỗi ngày, theo Jakarta Globe.

Người đi xe máy xếp hàng chờ đổ xăng tại một trạm xăng ở Denpasar, Bali, hôm thứ Ba, trong bối cảnh có thông tin về tình trạng thiếu xăng. Ảnh: EPA.

Pertamina nói với Bali Post rằng doanh nghiệp đang theo dõi sát lượng nhiên liệu dự trữ. Một người phát ngôn của tập đoàn cho biết tàu chở 18 triệu lít xăng RON90 được trợ giá của chính phủ, thường gọi là “Pertalite”, cùng 2,5 triệu lít xăng “Pertamax” có chỉ số octan cao hơn và không được trợ giá, vừa cập cảng.

Lô hàng này được đưa đến nhằm “đáp ứng nhu cầu của người dân Bali”, người phát ngôn cho biết.

Giá dầu thế giới tăng trở lại giữa xung đột Trung Đông

Tình trạng khan hiếm nhiên liệu tại Bali diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng trở lại trong những tuần gần đây, khi các cuộc tấn công leo thang trong cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo Bloomberg, giá dầu Brent – chuẩn tham chiếu quốc tế – đã vượt mốc 106 USD/thùng sau khi giảm nhẹ hôm thứ Ba. Trong khi đó, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng lên gần 95 USD/thùng.

Tính từ đầu năm, giá dầu Brent đã tăng hơn 70% trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm chao đảo thị trường năng lượng và cản trở hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Vịnh, một trong những trung tâm sản xuất dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Dù vậy, tình trạng thiếu xăng tại Bali không đồng nghĩa hòn đảo đã cạn kiệt nguồn dự trữ. Theo các tuyên bố của chính quyền và Pertamina, vấn đề trước mắt nằm ở việc đưa nhiên liệu đến các trạm xăng chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế. Tâm lý mua tích trữ cũng được thống đốc Bali nêu ra như một yếu tố có thể làm tình hình thêm căng thẳng.

Theo SCMP