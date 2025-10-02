Elon Musk tin rằng Trái Đất sắp diệt vong, muốn "sống và chết" trên Sao Hỏa

Elon Musk khẳng định Trái Đất sẽ diệt vong và loài người phải lên sao Hỏa. Ông tiết lộ kế hoạch thuộc địa hóa hành tinh đỏ vào năm 2028–2030.

Elon Musk đã nhiều lần khẳng định mục tiêu của mình là đưa con người sinh sống trên sao Hỏa… và giờ đây ông còn xác nhận rằng bản thân sẵn sàng chết trên hành tinh đỏ khổng lồ này, RadarOnline.com tiết lộ.

Vị tỷ phú gây tranh cãi này luôn coi sứ mệnh của mình là thuyết phục bất cứ ai chịu lắng nghe rằng Trái Đất rồi sẽ diệt vong, và tương lai của loài người nằm ở Sao Hỏa.

Đêm muộn hôm 30/9, Musk vẫn mò mẫm trên nền tảng mạng xã hội X của mình, nơi ông quyết định phản hồi một bài đăng trích dẫn câu nói nổi tiếng của Theodore Roosevelt.

Người dùng X nọ đăng một đoạn trích: “Bất cứ ai nói rằng mình là người Mỹ nhưng đồng thời còn là cái gì khác nữa, thì hoàn toàn không phải người Mỹ. Chúng ta chỉ có chỗ cho một lá cờ, lá cờ Mỹ… Chúng ta chỉ có chỗ cho một ngôn ngữ, đó là tiếng Anh… và chúng ta chỉ có chỗ cho một lòng trung thành duy nhất, đó là trung thành với nhân dân Mỹ”.

Musk nhanh chóng đáp lại và viết: “Tôi chỉ có một hộ chiếu, bây giờ và mãi mãi: nước Mỹ. Tôi sẽ sống và chết ở đây. Hoặc ở Sao Hỏa (là một phần của nước Mỹ)”.

Người hâm mộ vị CEO Tesla lập tức phản ứng trong phần bình luận.

Một người viết: “Nếu sao Hỏa muốn tự duy trì, đến một lúc nào đó nó phải độc lập khỏi Mỹ chứ?”.

Một người khác thêm: “Tôi muốn thấy việc thuộc địa hóa Sao Hỏa diễn ra ngay trong đời mình!”.

Và có người bày tỏ gay gắt: “Xin hãy giữ Sao Hỏa độc lập. Để Quốc hội Mỹ cai trị Sao Hỏa thì sẽ hỏng hết”.

Trái Đất sắp nổ tung?

Ở tuổi 54, Musk tin rằng Trái Đất sẽ không tồn tại lâu nữa. Ông đã nhiều lần kêu gọi những người ủng hộ trung thành hãy chuẩn bị hành lý cho một cuộc sống mới trên Sao Hỏa.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, Musk nói với người dẫn chương trình Jesse Watters: “Mặt trời đang dần giãn nở, và đến một thời điểm nào đó chúng ta buộc phải trở thành một nền văn minh đa hành tinh, bởi Trái Đất sẽ bị thiêu rụi. Ngã rẽ định mệnh cơ bản là sao Hỏa phải đủ khả năng tự duy trì và phát triển độc lập, nếu các tàu tiếp tế từ Trái Đất vì lý do nào đó không còn đến nữa”.

Ông nói thêm: “Dù là vì nền văn minh sụp đổ trong tiếng nổ hay trong sự lụi tàn, nếu tàu tiếp tế là điều kiện sống còn để sao Hỏa tồn tại, thì chúng ta chưa hề tạo ra một sự ‘bảo hiểm nhân loại’”.

Các nhà khoa học phản đối Elon Musk

Theo NASA, đúng là Mặt trời sẽ cạn kiệt năng lượng và biến thành một ngôi sao đỏ khổng lồ, nuốt chửng các hành tinh như Sao Thủy, Sao Kim và có thể cả Trái Đất. Nhưng sự kiện đó sẽ chỉ xảy ra… trong khoảng 5 tỷ năm nữa.

Mặc dù vậy, Musk vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ Sao Hỏa của mình. Ông coi năm 2028 là mốc thời gian thực tế để phóng một tàu Starship không người lái lên sao Hỏa, và dự kiến chuyến bay có người có thể diễn ra vào năm 2030.

Trong một phản hồi với người dùng X về kế hoạch sao Hỏa, Musk cho biết: “Có một chút khả năng chuyến bay Starship có người lái đến Sao Hỏa sẽ diễn ra vào tháng 11 hoặc 12 năm sau. Nhưng điều đó cần rất nhiều yếu tố thuận lợi. Khả năng cao hơn là chuyến bay đầu tiên không có người sẽ diễn ra trong khoảng 3,5 năm nữa, sau đó khoảng 5,5 năm sẽ có người”.

Musk cũng nói thêm rằng Sao Hỏa sẽ có một “thành phố tự duy trì trong vòng 20 đến 30 năm tới”.

Tuy nhiên, có thể việc sinh sống trên Sao Hỏa không phải là ý tưởng hay, ít nhất theo nhà sinh học Scott Solomon, người từng cảnh báo rằng nó có thể sẽ “giết chết nhân loại”.

Theo Newsbreak