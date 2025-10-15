Đưa AI tham gia thương mại điện tử: Bước đi mới của hãng bán lẻ Kinh Đông ở Trung Quốc

Dịp Lễ hội mua sắm 11/11 năm nay, Tập đoàn JD.com” đã đưa hàng loạt tiến bộ công nghệ, đặc biệt là AI vào hoạt động bán hàng và đổi mới mô hình chuỗi cung ứng.

Không chỉ “người kỹ thuật số” (digital human) được JD.com (Tập đoàn bán lẻ Kinh Đông) đưa vào phục vụ khách hàng, tư vấn, chăm sóc và bán hàng ở quy mô lớn, mà AI (trí tuệ nhân tạo) cũng đóng vai trò trung tâm trong điều hành và kiểm soát hệ thống logistics tự động. Cùng lúc đó, mô hình “giảm giá + đặt trước” vốn rầm rộ nhiều năm đang dần nhường chỗ cho hình thức “giảm trực tiếp + bán hàng sẵn có”, được ngày càng nhiều doanh nghiệp chấp nhận.

Giảm “chiêu trò tiếp thị”

Ngày 11/11 là ngày lễ độc thân (Single's Day), một ngày lễ bắt nguồn từ Trung Quốc, giờ đây đã trở thành một ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới. Đợt khuyến mãi dịp 11/11 năm nay của JD.com bắt đầu từ ngày 9/10 và kéo dài hơn một tháng. Thay vì chạy theo các “chiêu” khuyến mãi phức tạp, xu hướng nổi bật là chuyển từ “giảm giá + đặt trước” sang “giảm trực tiếp + bán hàng có sẵn”.

Mô hình cũ giúp nhà sản xuất nhận đơn sớm, giảm rủi ro hàng tồn kho; trong khi mô hình mới giúp thương hiệu có sẵn hàng chiếm lĩnh thị trường sớm hơn.

JD.com cho biết, từ khi khởi động chiến dịch ngày 9/10, các ngành hàng điện tử, gia dụng, máy tính và điện thoại di động tăng hơn 70% đơn hàng so với cùng kỳ năm trước, nhờ chính sách “giảm trực tiếp + bán hàng sẵn có”.

Sau mấy ngày bắt đầu mùa bán hàng 11/11, các chỉ số đều tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Sohu.



Thực ra đây không phải chiêu thức mới, mà là sự “quay đầu” về hướng tiếp thị thực chất. Sau nhiều năm người tiêu dùng phàn nàn về “tiếp thị lồng nhau” hay “trợ giá kiểu thuật toán” phức tạp, các nền tảng và doanh nghiệp đã tái cấu trúc chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực phản hồi của kênh bán lẻ truyền thống.

Sự trở lại của “giảm trực tiếp” thể hiện sự hồi sinh của niềm tin và tính minh bạch – một chuyển hướng từ tiếp thị phức tạp sang đơn giản, trung thực và hiệu quả.

“Người kỹ thuật số” bước ra thực tế

Sự kiện năm nay là một “phòng thí nghiệm thực tế” cho việc ứng dụng quy mô lớn công nghệ AI và “digital human” trong thương mại.

JD.com công bố hệ sinh thái “JoyAI”, gồm hơn 50 công cụ AI miễn phí dành cho doanh nghiệp, tạo nên cơ chế hai chiều “phục vụ người tiêu dùng – hỗ trợ nhà bán hàng”.

Hệ thống “người kỹ thuật số” của JD.com liên tục mở rộng, hiện bao gồm nhiều lĩnh vực như:

JoyStreamer – AI có thể tự động tạo video giới thiệu sản phẩm, gợi ý hàng hóa dựa trên lịch sử của người tiêu dùng.

Hệ sinh thái "Người kỹ thuật số" của Kinh Đông hoạt động trên các lĩnh vực từ tư vấn mua hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm đến hướng dẫn sử dụng. Ảnh: CNR.



JoyInside – mô hình ngôn ngữ lớn phục vụ phát triển thương hiệu.

JoyBuilder – nền tảng cho phép đối tác tạo và huấn luyện người kỹ thuật số của riêng mình.

Một thương hiệu thời trang cho biết, dùng JoyStreamer giúp họ giảm 70% chi phí sản xuất nội dung và rút ngắn chu kỳ làm video từ 3 ngày xuống chỉ còn…2 giờ.

Trong lĩnh vực công nghiệp, JD.com còn ra mắt mô hình lớn JoyIndustrial, phục vụ hơn 10.000 doanh nghiệp sản xuất, giúp tối ưu hàng tồn và đẩy nhanh xử lý đơn hàng xuyên biên giới...

“Giờ đây, AI không chỉ là công cụ, mà là năng lực hệ sinh thái bao trùm cả người tiêu dùng, doanh nghiệp và công nghiệp”, đại diện kỹ thuật của JD.com khẳng định.

Robot AI tham gia chuỗi logistics của Kinh Đông. Ảnh: Sohu.



AI “chỉ huy” đội quân robot logistics

Khác với những mùa “11/11” trước, JD Logistics năm nay triển khai hàng loạt thiết bị “Siêu não + Bầy sói” (SuperBrain + Wolfpack) – hệ thống robot và nền tảng kỹ thuật số song sinh (digital twin) giúp tái cấu trúc toàn bộ quy trình ra quyết định và thực thi logistics.

Mô hình lớn “Siêu não 2.0” (SuperBrain 2.0) có thể xử lý hàng triệu biến số về lộ trình, tồn kho, cắt thời gian tính toán xuống dưới 2 giờ, đồng thời phối hợp trực tiếp với các robot “Bầy sói” (Wolfpack) trong khâu vận chuyển và phân loại – giúp nâng hiệu suất lên gần 20%. “Bầy sói” của Kinh Đông hiện đã hoạt động tại hơn 20 tỉnh Trung Quốc và 10 quốc gia, trong đó riêng kho hàng tại Hà Lan có năng suất gấp 5 lần nhân công.

Nhờ tối ưu đường vận chuyển bằng AI, hàng tươi sống ở các đô thị lớn có thể giao trong vòng 30 phút, còn tại các vùng xa xôi như Tân Cương, Tây Tạng thời gian giao hàng cũng rút ngắn tới 63%.

Đặc biệt, JD.com đã triển khai chính sách miễn phí vận chuyển cho 6 tỉnh, khu tự trị xa xôi của Trung Quốc là Tân Cương, Tây Tạng, Cam Túc, Nội Mông, Ninh Hạ, Thanh Hải, giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn 30 triệu NDT chi phí vận chuyển trong mùa mua sắm “11/11”.

Kinh Đông hợp tác với GAC và CATL chuẩn bị ra mắt mẫu xe điện được gọi là "Xe hơi quốc dân". Ảnh: Sohu.



Mục tiêu của JD.com là thể hiện sức mạnh chuỗi cung ứng và dữ liệu người dùng, chứ không phải lấn sân sản xuất. Đây là chiến lược tăng tính khác biệt hàng hóa và củng cố “sức hút độc quyền” của nền tảng.

JD.com cho biết, các sản phẩm độc quyền hoặc đặt riêng trong Tết 11/11 năm nay dự kiến tăng hơn 10 lần doanh thu, bao gồm chuỗi sản phẩm “JingZao” (Kinh Đông chế tạo), hàng OEM (sản phẩm đặt hàng thửa riêng) trong nước, thực phẩm “Qixian Private Kitchen” (Qixian – Thất Tiên, thương hiệu món ăn chế biến sẵn và thực phẩm cao cấp của Kinh Đông) và các mặt hàng nhập khẩu độc quyền.

Tóm lại, Tết mua sắm 11/11 năm nay là dịp để Kinh Đông thể hiện ưu thế về chuỗi cung ứng – nơi các nền tảng không chỉ cạnh tranh về giá, mà còn về năng lực tích hợp, tốc độ logistics và quyền kiểm soát dữ liệu - nhờ áp dụng các tiến bộ công nghệ, nhất là AI.

Theo Sohu, STCN

