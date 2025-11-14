DNA Hitler vừa được giải mã: Bí ẩn giấu kín suốt hàng thập kỷ đã lộ diện?

Nghiên cứu DNA mới cho thấy Hitler mắc hội chứng Kallmann, không có tổ tiên Do Thái, và mang nhiều nguy cơ rối loạn tâm lý di truyền.

Adolf Hitler nhiều khả năng đã mắc hội chứng di truyền Kallmann, một tình trạng có thể biểu hiện qua tinh hoàn ẩn và dương vật nhỏ, theo các nhà nghiên cứu và ê-kíp làm phim tài liệu cho biết hôm thứ 13/11, sau khi tiến hành xét nghiệm DNA trên mẫu máu của trùm phát xít.

Nghiên cứu mới này cũng bác bỏ hoàn toàn giả thuyết rằng Hitler có tổ tiên gốc Do Thái.

Các bài hát phổ biến trong Thế chiến II thường chế giễu cơ thể của Hitler nhưng không có bất kỳ cơ sở khoa học nào.

Phát hiện từ nhóm chuyên gia quốc tế gồm các nhà khoa học và sử gia giờ đây dường như xác nhận những nghi ngờ đã kéo dài nhiều thập kỷ về sự phát triển giới tính của ông ta.

“Chưa bao giờ có lời giải thích thỏa đáng về việc vì sao ông Hitler lại khó chịu với phụ nữ suốt cuộc đời, hay vì sao ông ấy có thể chưa từng có quan hệ thân mật với phụ nữ”, ông Alex Kay thuộc Đại học Potsdam cho biết.

“Nhưng giờ khi chúng ta biết ông ấy mắc hội chứng Kallmann, đây có thể là câu trả lời mà chúng ta vẫn tìm kiếm”, ông nói.

Kết quả nghiên cứu xuất hiện trong bộ phim tài liệu mới mang tên Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator (DNA của Hitler: Bản thiết kế của một nhà độc tài), dự kiến phát sóng vào thứ Bảy tuần này.

Bản sao văn phòng hầm trú ẩn nguyên bản của Adolf Hitler. Ảnh: Reuters.

Việc xét nghiệm cho thấy “khả năng cao” rằng Hitler mắc hội chứng Kallmann và có mức điểm “rất cao” – thuộc top 1% – về các nguy cơ di truyền liên quan đến tự kỷ, tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, theo hãng phim Blink Films.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng những tình trạng này, dù có tồn tại, không thể giải thích hay biện minh cho các chính sách gây chiến và phân biệt chủng tộc của Hitler.

Hơn 50 triệu người được ước tính đã thiệt mạng trong Thế chiến II, bao gồm 6 triệu người Do Thái bị sát hại một cách có hệ thống.

Việc xét nghiệm trở nên khả thi sau khi các nhà nghiên cứu thu được mẫu máu của Hitler từ một mảnh vải trên chiếc ghế sofa nơi ông ta đã tự sát bằng súng.

Hội chứng Kallmann thường dẫn đến “mức testosterone thấp, tinh hoàn ẩn và có thể gây ra tình trạng dương vật cực nhỏ”, Blink Films cho biết.

Kết quả DNA cũng loại trừ khả năng Hitler có có gốc gác Do Thái. Có giả thuyết trước đó cho rằng Adolf Hitler có nguồn gốc Do Thái, dựa trên việc một số người cho rằng ông nội và cha đỡ đầu của Hitler có gốc gác Do Thái.

“Phân tích DNA đã bác bỏ huyền thoại này bằng cách cho thấy dữ liệu nhiễm sắc thể Y khớp với DNA của họ hàng nam cùng huyết thống của Hitler. Nếu ông ta có dòng máu Do Thái (do quan hệ ngoài hôn nhân), sự trùng khớp đó sẽ không tồn tại”, công ty sản xuất nói thêm.

Nhà di truyền học Turi King – người nổi tiếng với việc xác định hài cốt của Vua Richard III thời Trung cổ và cũng tham gia dự án về Hitler – cho biết bộ gene của Hitler đặt ông ta vào nhóm người mà chính Đức Quốc xã thường đưa vào các phòng hơi ngạt.

“Chính sách của Hitler hoàn toàn xoay quanh thuyết ưu sinh”, chuyên gia DNA cổ đại và pháp y tại Đại học Bath, miền tây nước Anh, cho biết. “Nếu ông ta có thể xem DNA của chính mình… gần như chắc chắn ông ta đã tự đưa mình vào danh sách”.

Bộ phim tài liệu gồm hai phần dự kiến phát sóng trên kênh Channel 4 của Anh vào thứ Bảy.

Theo SCMP