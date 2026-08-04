Diễn viên AI bắt đầu nhận quảng cáo, giá cat-xê cao hơn các KOL người thật

Đầu năm nay, không ít khán giả Trung Quốc còn phản đối các bộ phim do AI sản xuất. Nhưng chỉ sau vài tháng, nhiều người đã phải thừa nhận rằng phim AI đang tiến bộ nhanh hơn tưởng tượng...

Nếu phim ngắn (micro-drama) chỉ mất khoảng hai năm để đạt được những gì phim truyền hình truyền thống phải mất cả thập kỷ mới có được, thì phim ngắn do AI tạo ra (AI short drama) còn tạo nên một cuộc thay đổi mạnh mẽ trong thời gian ngắn hơn nữa.

Đến nay, nhiều bộ phim truyện AI đã đạt hàng tỷ lượt xem, có tác phẩm được phát sóng trên truyền hình vệ tinh và các nhân vật ảo trong phim thậm chí còn bắt đầu trở thành KOL livestreams bán hàng.

Phim AI lên truyền hình, diễn viên AI bước vào "đường đua"

Mới đây, phim ngắn AI "Đào Hoa đàm ký" (Chuyện đầm Hoa Đào) được phát sóng trên Đài truyền hình An Huy. Trên màn hình ghi rõ đây là tác phẩm "sản xuất bằng AI" và "đạo diễn AIGC", nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Phim AI "Truyền thuyết Trung Hoa Bạch Xà" chiếu trên Truyền hình Chiết Giang rất được hoan nghênh. Ảnh: CNS.

Trước đó, Đài truyền hình Chiết Giang cũng từng âm thầm phát sóng bộ phim AI "Truyền thuyết Trung Hoa: Bạch Xà", đạt tỷ suất người xem đứng thứ hai trong cùng khung giờ trên toàn quốc.

Dù vậy, một số khán giả vẫn cho rằng "Đào Hoa đàm ký" còn tồn tại nhiều hạn chế như hình ảnh thiếu mượt, biểu cảm nhân vật cứng, kịch bản còn lỗ hổng logic. Tuy nhiên, khác với làn sóng phản đối dữ dội trước đây, công chúng hiện tỏ ra cởi mở hơn. Nhiều ý kiến nhận xét đây là một khởi đầu đáng khích lệ đối với phim AI trên sóng truyền hình.

Phim AI đạt hàng trăm triệu lượt xem

Trong số các tác phẩm nổi bật, "Cô gái bị sa thải" được xem là hiện tượng thành công nhất.

Bộ phim kể về Phương Đào Tử, cô gái từ một thị trấn nhỏ lên thành phố theo đuổi giấc mơ trở thành người mẫu. Một số khán giả ví đây là phiên bản AI của bộ phim nổi tiếng ăn khách "Tiểu thời đại".

Diễn viên AI Phương Đào Tử trong phim "Cô gái bị sa thải". Ảnh: Sohu.

Kịch bản được lấy cảm hứng từ trải nghiệm thật của ê-kíp sáng tạo. Khán giả đánh giá phim có nhịp kể mượt mà, hình ảnh đẹp và đặc biệt các nhân vật không còn mang cảm giác "giả tạo" như nhiều sản phẩm AI trước đây.

Nhân vật nữ chính Phương Đào Tử được thiết kế rất đời thường, với nốt ruồi, quầng thâm mắt và những khuyết điểm nhỏ trên gương mặt.

Đến nay, bộ phim đã đạt hơn 250 triệu lượt xem trên Douyin, nơi người xem bàn luận sôi nổi về phong cách trang điểm, tính cách và ước mơ của nhân vật. Có người thậm chí nhận xét: "Tôi thực sự bắt đầu tin AI có thể thay thế diễn viên người thật".

Tài khoản Douyin của Phương Đào Tử hiện có 27,8 triệu người theo dõi. Ảnh: Sina.

Nhân vật AI trở thành KOL bán hàng

Không chỉ thu hút người xem, các nhân vật AI còn bắt đầu kiếm tiền từ quảng cáo.

Trên Douyin, hai nhân vật chính Phương Đào Tử và Chu Dĩ Hành đều mở tài khoản riêng, đăng vlog, chia sẻ cuộc sống hằng ngày giống hệt các influencer thực thụ.

Chỉ sau khoảng một tháng hoạt động, hai tài khoản đã thu hút hơn 500.000 người theo dõi.

Mới đây, Phương Đào Tử lần đầu đăng video quảng cáo có gắn thương hiệu rõ ràng, giới thiệu sản phẩm đầu tiên là kính áp tròng đổi màu, phù hợp với hình tượng nhân vật. Trước đó, cô từng xuất hiện cùng một loại xịt chống nắng nhưng chưa nhắc đến tên thương hiệu, được cho là để thử phản ứng thị trường.

Theo nền tảng tiếp thị Juliang Xingtu của Douyin, mức giá quảng cáo của Phương Đào Tử đã ở mức rất cao: Video 1-20 giây: 168.000 NDT (653,5 triệu đồng); Video 21-60 giây: 208.000 NDT (809,1 triệu đồng); Video trên 60 giây: 258.000 NDT (trên 1 tỷ đồng). Mức báo giá này đã cao hơn phần lớn influencer sở hữu hơn một triệu người theo dõi, thậm chí vượt cả không ít KOL có hàng chục triệu fan.

Phương Đào Tử hiện đã trở thành ngôi sao quảng cáo có giá cat-se cao hơn cả KOL người thật. Ảnh: Sina.

Không chỉ Phương Đào Tử, nhiều nhân vật AI khác cũng đang bước vào thị trường thương mại.

Ví dụ, trong bộ phim hoạt hình AI ăn khách "Trao em tình yêu theo suốt cuộc đời", chiếc vòng tay mà nam chính tặng nữ chính đã bán được hơn 2.000 sản phẩm trên một nền tảng, với doanh thu ước tính vượt 2,5 triệu NDT (9,725 tỷ đồng). Những món trang sức xuất hiện trong các tập mới cũng được quay cận cảnh nhằm phục vụ hoạt động bán hàng, khiến nhiều khán giả dự đoán sẽ tiếp tục trở thành sản phẩm "gây sốt".

Điểm đáng chú ý là giá trị thương mại của các nhân vật AI nằm ở khả năng tạo cảm giác như người thật.

Trên mạng xã hội, họ đăng vlog, clip hậu trường, ngoại truyện, tổ chức lễ khai máy, chia sẻ cảnh quay hay phỏng vấn sau khi hoàn thành dự án, gần như không khác gì một đoàn phim thật.

Vòng tay nhân vật nam tặng bạn gái trong phim "Trao em tình yêu theo suốt cuộc đời" đã bán được hơn 2000 chiếc, thu về gần 10 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Trong khi AI học làm người, người thật lại... bán gương mặt cho AI

Ranh giới giữa AI và con người ngày càng mờ nhạt. Trong lúc các diễn viên AI ngày càng hoạt động sôi nổi, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng bắt đầu cấp phép hình ảnh để AI sử dụng.

Mới đây, nữ diễn viên Hồng Kông nổi tiếng Vương Tổ Hiền đã chính thức cấp quyền sử dụng hình ảnh thời trẻ cho trò chơi trực tuyến Thiên Hạ của NetEase.

Đoạn phim quảng bá bằng AI mang tên "Bóng dáng xưa" tái hiện hàng loạt vai diễn kinh điển của Vương Tổ Hiền thời trẻ như Nhiếp Tiểu Thiến, Bạch Tố Trinh hay Hồ ly, với phần ghi tên ở cuối là "Vương Tổ Hiền (AI)". Đây được cho là phim quảng cáo đầu tiên của ngành game Trung Quốc được ngôi sao cấp phép hình ảnh và hoàn toàn sản xuất bằng AIGC, không sử dụng diễn viên đóng thế hay quay người thật.

Ngoài Vương Tổ Hiền, các diễn viên Ngô Khải Hoa và Du Bản Xương cũng đã cấp quyền sử dụng hình ảnh.

Ngô Khải Hoa cho biết ông cho phép một công ty AI tái tạo hình ảnh của mình ở tuổi 20 và rất hài lòng với kết quả, đồng thời nhận được khoản phí bản quyền "rất đáng kể".

Trong khi đó, Du Bản Xương đồng ý cho AI tái hiện hình tượng Tế Công thời trẻ dưới dạng người kỹ thuật số, nhưng hợp đồng quy định chỉ được sử dụng cho các nội dung tích cực liên quan đến nhân vật này và ông vẫn giữ quyền duyệt kịch bản cũng như sản phẩm cuối cùng.

Ngôi sao Hồng Kông Vương Tổ Hiền trong phim "Bóng dáng xưa". Bà đã bán gương mặt thời trẻ trong vai Nhiếp Tiểu Thiến cho hãng sản xuất game. Ảnh: Sina.

"Bán gương mặt" trở thành ngành kinh doanh mới

Không chỉ người nổi tiếng, nhiều KOL và cả người bình thường cũng đang tham gia thị trường cấp phép chân dung số.

Hiện Trung Quốc đã xuất hiện nhiều công ty chuyên thu mua và khai thác bản quyền sử dụng hình ảnh kỹ thuật số. Họ vừa mua bản quyền khuôn mặt, vừa bán quyền sử dụng cho các đơn vị sản xuất phim AI hoặc quảng cáo.

Một nhân viên trong ngành cho biết công ty của họ sở hữu dữ liệu hình ảnh của nhiều influencer, từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu người theo dõi. Khách hàng chỉ cần lựa chọn phong cách phù hợp, công ty sẽ sản xuất luôn video quảng cáo bằng AI. Giá thành thấp hơn đáng kể so với việc thuê người thật, dù một số influencer vẫn giới hạn không cho phép sử dụng gương mặt cho những ngành hàng như thực phẩm chức năng.

Theo truyền thông Trung Quốc, một số công ty AI sẵn sàng trả khoảng 1.000 NDT (3.890.000 đ) để mua quyền sử dụng độc quyền khuôn mặt trong 15 năm. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người mẫu quần chúng chỉ được trả 60 NDT (233,400 đ) để cung cấp ảnh chân dung phục vụ việc huấn luyện AI cho các bộ phim ngắn.

Theo Sina