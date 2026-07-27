Ai được hưởng lợi lớn nhất từ đợt IPO kỷ lục của CXMT?

Ngày 27/7, nhà sản xuất chip nhớ DRAM hàng đầu Trung Quốc CXMT chính thức niêm yết trên sàn STAR Market thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải, tạo nên một trong những màn chào sàn ấn tượng nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán nước này.

Cổ phiếu CXMT được chào bán với giá 8,66 NDT/cổ phiếu. Ngay khi mở cửa, giá cổ phiếu vọt lên 49,5 NDT, có lúc tăng tới 471,59%. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu đóng cửa ở mức 49 NDT, tăng 465,82%, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên khoảng 3.280 tỷ NDT.

Liên tiếp lập kỷ lục trên thị trường A-share

Ngay trong ngày đầu giao dịch, CXMT đã thiết lập hàng loạt kỷ lục trên thị trường chứng khoán Trung Quốc: Giá cổ phiếu tăng hơn 4,6 lần so với giá phát hành; tỷ lệ chuyển nhượng (turnover) vượt 66%; Số vốn hóa vượt qua Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) để trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn nhất trên thị trường A-share; giá trị giao dịch trong ngày vượt 1.400 tỷ NDT, trở thành cổ phiếu đầu tiên trong lịch sử A-share có thanh khoản hơn 1.000 tỷ NDT chỉ trong một phiên giao dịch.

Những bên hưởng lợi lớn nhất

Sau IPO, chính quyền thành phố Hợp Phì (thông qua các doanh nghiệp nhà nước địa phương) là bên hưởng lợi nhiều nhất do vẫn là cổ đông lớn nhất của CXMT.

Nhóm này nắm giữ 22,138 tỷ cổ phiếu. Với giá đóng cửa 49 NDT/cổ phiếu, giá trị khoản đầu tư đạt khoảng 1.084,700 tỷ NDT (hơn 1,08 nghìn tỷ NDT), phản ánh thành quả từ nhiều năm liên tục rót vốn hỗ trợ CXMT nghiên cứu và mở rộng sản xuất.

Alibaba thu về khoản lãi khổng lồ trên sổ sách. Nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Alibaba cũng là một trong những cổ đông lớn của CXMT. Sau IPO, Alibaba sở hữu 3,013 tỷ cổ phiếu. Theo giá đóng cửa ngày đầu tiên, giá trị khoản đầu tư này lên tới khoảng 147,6 tỷ NDT, mang lại mức tăng giá trị rất lớn trên sổ sách.

Nhà sáng lập và ban lãnh đạo CXMT sở hữu gần 100 tỷ NDT. Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Chu Nhất Minh (Zhu Yiming) cùng 9 thành viên ban lãnh đạo và hội đồng quản trị nắm giữ tổng cộng 2,012 tỷ cổ phiếu.

Theo giá đóng cửa phiên đầu tiên, tổng giá trị số cổ phần này đạt khoảng 98,5 tỷ NDT. Bình quân mỗi thành viên trong nhóm đều sở hữu hơn 3,8 triệu cổ phiếu.

Biểu đồ mức tăng của giá cổ phiếu CXMT ngày 27/7, ngày đầu tiên sau khi IPO. Ảnh: Sina.

DeepSeek của Lương Văn Phong cũng "thắng lớn"

Đợt IPO của CXMT thu hút sự quan tâm chưa từng có của thị trường, với 285 tổ chức đầu tư tham gia đăng ký mua và khoảng 9,42 triệu nhà đầu tư cá nhân nộp hồ sơ mua cổ phiếu.

Hầu hết các nhà đầu tư trúng phân bổ cổ phiếu đều ghi nhận mức sinh lời đáng kể ngay trong ngày đầu giao dịch.

Trong nhóm các tổ chức đầu tư, Taikang Asset Management là doanh nghiệp bảo hiểm được phân bổ nhiều cổ phiếu nhất, với khoản lãi trên sổ sách khoảng 7,1 tỷ NDT.

Ba quỹ đầu tư công lớn gồm E Fund, Southern Fund và ICBC Credit Suisse Fund lần lượt ghi nhận mức lãi khoảng 6,8 tỷ, 5,6 tỷ và 4,7 tỷ NDT.

Đáng chú ý, tổ chức đầu tư thuộc sở hữu của Lương Văn Phong (Liang Wenfeng) – nhà sáng lập công ty AI DeepSeek – cũng tham gia đợt IPO này và ghi nhận khoản lãi trên sổ sách khoảng 817 triệu NDT chỉ sau phiên giao dịch đầu tiên.

IPO phản ánh niềm tin vào ngành bán dẫn Trung Quốc

Giới phân tích cho rằng màn chào sàn bùng nổ của CXMT không chỉ mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các cổ đông hiện hữu, mà còn phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với chiến lược tự chủ bán dẫn của Trung Quốc.

Trong bối cảnh nhu cầu chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và điện toán hiệu năng cao tiếp tục tăng mạnh, CXMT được xem là doanh nghiệp nòng cốt trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài như Samsung Electronics, SK hynix và Micron Technology.

Theo Sohu