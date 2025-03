Điểm tin công nghệ ngày 12/3: Meta phát triển chip AI riêng, giảm phụ thuộc Nvidia

Theo báo cáo tổng kết an ninh mạng 2024 do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia công bố, các hình thức tấn công người dùng của các đối tượng lừa đảo rất đa dạng và tinh vi. Báo cáo cũng nêu ra 3 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất năm 2024.