Chủ tịch HĐQT Eximbank từ nhiệm vì lý do cá nhân

Theo Công bố thông tin của Ngân hàng Eximbank, Ông Nguyễn Cảnh Anh xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 04/12/2025.

Ông Nguyễn Cảnh Anh đã được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank vào tháng 9/2023. Sau đó, ông tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) kiêm Người đại diện theo pháp luật của Eximbank kể từ ngày 29/4/2025.

Chân dung Ông Nguyễn Cảnh Anh.

Cũng trong ngày 4/12/2025, HĐQT Eximbank đã họp và thông qua nguyện vọng của ông Nguyễn Cảnh Anh, đồng thời bầu Bà Phạm Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch thường trực giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của nhà băng này.

Chân dung tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thị Huyền Trang.

Bà Phạm Thị Huyền Trang có trình độ thạc sĩ tài chính ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị. Bà từng có 12 năm công tác tại VietinBank và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại ngân hàng này như Phó Giám đốc chi nhánh TP.Hà Nội, Trưởng phòng phê duyệt tín dụng, Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng… Bà cũng từng là Ủy viên HĐQT độc lập của Công ty Chứng khoán Ngân hàng VietinBank. Trước đó, bà Trang công tác tại Tập đoàn Sun Group…

Bà Trang sẽ tiếp tục cùng Hội đồng quản trị của Eximbank dẫn dắt Dự án Chuyển đổi Ngân hàng với mục tiêu vươn tầm, đưa Eximbank trở thành một tổ chức: Hiệu quả - Minh bạch - Chuyên nghiệp – Bền vững.

Hiện nay, hoạt động của Ngân hàng diễn ra ổn định, lấy khách hàng làm trọng tâm và tăng cường năng lực quản trị rủi ro hệ thống. HĐQT Eximbank kiên định trong chiến lược phát triển. Các mục tiêu lớn đã đề ra sẽ được thực thi một cách nhất quán, với quyết tâm cao nhất, mang lại giá trị cho cổ đông, khách hàng và đối tác.