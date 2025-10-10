Đến khi nào nhà hàng xây dựng trái phép ở phường Ngũ Hành Sơn mới được xử lý?

Gần 2 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) ra tối hậu thư, buộc chủ nhà hàng Laluna xây dựng trái phép phải tháo dỡ, nhưng đến nay nhà hàng này vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức luật pháp.

Ngày 10/10, ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thừa nhận đến thời điểm này, UBND phường Ngũ Hành Sơn vẫn chưa xử lý nhà hàng Laluna xây dựng trái phép ở đường Huyền Trân Công Chúa.

Nguyên nhân được ông Việt đưa ra là do các cơ quan chức năng của phường chưa báo cáo, đề xuất hướng giải quyết.

Để xử lý sai phạm, ông Việt cho biết giao cho Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường phối hợp cùng Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn báo cáo nội dung liên quan đến nhà hàng Laluna cho UBND phường Ngũ Hành Sơn vào thứ Hai (ngày 13/10). Trên cơ sở báo cáo sẽ đưa ra hướng xử lý dứt điểm.

Trước đó, ông Nguyễn Nhị, Phó giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn xác nhận, nhà hàng Laluna xây dựng trái phép ở khu đất trên đường Huyền Trân Công Chúa, trung tâm đã cử lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị đến làm việc, lập biên bản với gia đình ông C.

Theo ông Nhi, qua kiểm tra xác định khu đất xây dựng nhà hàng Laluna rộng hơn 200m2, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có giấy phép xây dựng.

Cũng theo ông Nguyễn Nhị, khi còn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) cũ, lực lượng chức năng của phường cũng đã nhiều lần lập biên bản xử lý hành vi xây dựng trái phép, nhưng sau đó chủ nhà hàng vẫn ngang nhiên hoạt động đến bây giờ.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 26/8, UBND phường Ngũ Hành Sơn đã tổ chức cuộc họp với chủ nhà hàng Laluna, đồng thời yêu cầu chủ nhà hàng phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong vòng 72 giờ, tính từ chiều ngày 26/8.

Tuy vậy, hết thời gian quy định trên và cho đến nay, nhà hàng xây dựng trái phép này vẫn hoạt động bình thường và cơ quan chức năng phường Ngũ Hành Sơn vẫn chưa thể xử lý sai phạm đối với nhà hàng này.

"Gia đình tôi mới đổ xe cát sửa nhà thì đã có lực lượng quy tắc đô thị đến kiểm tra, yêu cầu xuất trình giấy phép xây dựng. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, nhà hàng Laluna to vậy, xây dựng trái phép suốt thời gian qua lại không bị xử lý và ngang nhiên hoạt động như thách thức luật pháp", anh Đ. người dân địa phương chia sẻ.