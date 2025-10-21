Đề xuất ứng dụng AI, dữ liệu lớn để cảnh báo sớm thiên tai

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về kinh tế – xã hội sáng 21/10, đại biểu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đề xuất khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong phòng, chống thiên tai.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như công trình đê điều, hồ chứa chậm được sửa chữa; năng lực dự báo, ứng phó còn hạn chế; trang thiết bị chưa đồng bộ. Đặc biệt, một số địa phương vẫn giữ tư duy bị động, nặng về “chống” mà chưa chuyển mạnh sang “phòng thích ứng”.

Đại biểu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu. Ảnh: Quốc hội.

Để giải quyết vấn đề này, đại biểu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm kiến nghị cần chuyển tư duy từ chống sang phòng thích ứng, lấy phòng ngừa là chính, đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết. Tăng đầu tư công và huy động vốn xã hội hóa cho hạ tầng phòng chống thiên tai; khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và kinh nghiệm quốc tế để cảnh báo sớm thiên tai. Đồng thời, cần quy hoạch phát triển theo hướng sống chung an toàn với thiên nhiên và đẩy mạnh giáo dục đạo đức sinh thái.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội (đoàn Thái Nguyên), cho biết sau đợt mưa lũ vừa qua, người dân ở nhiều địa phương vẫn đang thu dọn nhà cửa, tài sản mất trắng.

Theo bà Thủy, chỉ một trận lũ cũng có thể cuốn trôi toàn bộ thành quả tích lũy của người dân sau nhiều năm lao động, vì vậy Chính phủ cần xem đây là ưu tiên trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Việc nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai là rất cần thiết để người dân có thời gian ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Nếu dự báo chính xác và kịp thời, người dân sẽ có thể di chuyển tài sản lên tầng hai, tầng ba, tránh được nhiều tổn thất.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Báo Daibieunhandan.vn.

Còn đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) cho rằng ngập lụt, triều cường và thiên tai đang gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, hạ tầng và năng lực phát triển của các đô thị.

Tại Hà Nội, đợt mưa đặc biệt lớn cuối tháng 9 khiến hàng chục tuyến phố ngập sâu nhiều giờ, hơn 60 điểm úng ngập kéo dài, giao thông tê liệt, hàng loạt phương tiện hư hỏng. Ở TP.HCM, từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao tại trạm Phú An và Nhà Bè gây ngập diện rộng các tuyến phố trung tâm.

Do đó, ông Hùng đề nghị Chính phủ sớm xây dựng đề án tổng thể chống ngập, thích ứng biến đổi khí hậu tại các đô thị lớn, trong đó Hà Nội và TP.HCM là trọng điểm. Đề án cần kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp công trình và công nghệ, như hệ thống đê bao, hồ điều tiết, trạm bơm thông minh, bản đồ ngập theo thời gian thực. Các công trình này nên sử dụng vật liệu xanh, ứng dụng công nghệ dự báo khí tượng hiện đại để nâng cao khả năng chống chịu của đô thị.