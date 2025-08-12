Đề xuất tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Bộ Nội vụ đang đăng lấy ý kiến nhân dân về việc trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Ngày 12/8, theo Cổng thông tin Bộ Nội vụ, ngày 7/8 Văn phòng Chủ tịch nước đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Đề xuất nhằm vinh danh những đóng góp to lớn của bà Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt với cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời giai đoạn 1969-1976.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Vietnamnet.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến Nhân dân theo quy định đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” nêu trên.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Bình (tên thường gọi là Nguyễn Thị Châu Sa) sinh ngày 26/5/1927, quê quán theo đơn vị hành chính cũ ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nơi thường trú số 68B, Trần Hưng Đạo, Hà Nội.