Đề xuất tăng 15 lần mức phạt tiền trong quyền hạn của công an

Bộ Công an đề xuất chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ cũng được nâng mức phạt từ 500.000 đồng lên 7,5 triệu đồng, tăng gấp 15 lần.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

​Dự thảo đang được lấy ý kiến đến 19/4, dự kiến có hiệu lực từ 1/7.

Theo dự thảo, chủ tịch UBND cấp xã được đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 5 triệu đồng lên 37,5 triệu đồng, tức tăng gấp 7,5 lần, đồng thời có thêm thẩm quyền tước giấy phép, đình chỉ hoạt động có thời hạn và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ cũng được đề xuất nâng mức phạt từ 500.000 đồng lên 7,5 triệu đồng, tăng gấp 15 lần; được tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị không quá 15 triệu đồng.

Tương tự, thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội có thể phạt đến 15 triệu đồng, tăng gấp 10 lần mức hiện hành là 1,5 triệu đồng.

Trưởng đồn công an, đội trưởng được phạt đến 22,5 triệu đồng, tăng gấp 9 lần, mức hiện hành 2,5 triệu đồng.

Trưởng Công an cấp xã, cấp trực tiếp gần dân nhất, có sự thay đổi mạnh mẽ nhất khi mức phạt tiền tối đa tăng từ 2,5 triệu lên đến 37,5 triệu đồng, tăng 15 lần.

Ngoài ra, tại dự thảo, Bộ Công an còn đề xuất sửa đổi, bổ sung phân định thẩm quyền cho CSGT về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch giấy phép lái xe như: tự ý thay đổi hoặc sử dụng phần mềm sát hạch, thiết bị chấm điểm, xe sát hạch; sử dụng máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết kết nối với đường truyền ra ngoài phòng thi trái quy định.

Cùng đó là các hành vi cố tình để phương tiện, trang thiết bị chấm điểm hoạt động không chính xác trong kỳ sát hạch; để các dấu hiệu, ký hiệu trái quy định trên sân sát hạch, xe sát hạch trong kỳ sát hạch…

Theo Bộ Công an, việc sửa đổi nhằm phù hợp với việc cơ quan này đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải cũ (nay là Bộ Xây dựng).