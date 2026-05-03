Dat Bike Era và loạt xe máy điện sắp ra mắt Việt Nam

Năm 2026, thị trường xe máy điện Việt Nam dự kiến đón loạt sản phẩm mới đáng chú ý, trải từ nhóm phổ thông đến cao cấp.

Thị trường xe máy điện Việt Nam năm 2026 được dự báo sẽ phân hóa rõ hơn, khi các hãng chuẩn bị đưa ra những sản phẩm mới ở nhiều tầm giá. Có mẫu nhắm tới nhu cầu đi lại đô thị, có mẫu tập trung vào tính thực dụng và chi phí dễ tiếp cận, trong khi nhóm cao cấp lại chú trọng thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm công nghệ.

Honda UC3 nhận đặt cọc tại đại lý

Sau một thời gian được trưng bày tại Việt Nam, Honda UC3 hiện đã được một số đại lý nhận đặt cọc. Theo thông tin từ một đại lý ở TP.HCM, mẫu xe này có hai phiên bản, gồm bản tiêu chuẩn giá 58 triệu đồng và bản đặc biệt giá 59,4 triệu đồng.

Honda UC3 trong sự kiện ra mắt tại Thái Lan. Ảnh: Thairath.

Mức giá này khiến UC3 gần như đứng riêng một nhóm, khi phần lớn mẫu xe máy điện trên thị trường hiện có giá dưới 50 triệu đồng như Dat Bike Quantum S1 (49,9 triệu đồng), Yamaha Neo’s (49 triệu đồng) hay VinFast Viper (45,5 triệu đồng).

Nếu mở rộng sang xe xăng, trong cùng tầm tiền, khách hàng cũng có thể cân nhắc những lựa chọn quen thuộc như Honda Air Blade 160 (56,9-58,5 triệu đồng), Yamaha NVX tiêu chuẩn (55,3-56,5 triệu đồng) hay Piaggio Liberty (57,5-59,3 triệu đồng).

Mẫu xe này được định vị như xe điện đô thị, hiệu năng tương đương xe xăng 110 cc. UC3 sử dụng pin LFP, cho quãng đường khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có động cơ điện công suất 8 mã lực, tốc độ tối đa gần 80 km/h.

Điểm đáng chú ý là xe hỗ trợ chuẩn sạc nhanh CHAdeMO dành cho xe hai bánh, cho phép rút ngắn đáng kể thời gian chờ khi nạp pin từ mức thấp lên ngưỡng sử dụng hằng ngày.

Honda UC3 hỗ trợ sạc theo chuẩn CHAdeMO cho xe hai bánh, có thể nạp 20-80% trong khoảng 2 giờ với bộ sạc 1.200 W. Ảnh: Thairath.

Các trang bị đáng chú ý trên UC3 gồm hệ thống đèn LED, màn hình TFT 5 inch, khóa thông minh Smart Key, kết nối Honda RoadSync qua Bluetooth, phanh CBS và chế độ lùi hỗ trợ dắt xe. Xe cũng có cốp rộng, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cá nhân hằng ngày, cùng khả năng chống nước tốt cho các bộ phận điện.

Dat Bike sắp ra mắt xe mới

Dat Bike Era là mẫu xe đang được quan tâm sau khi nhiều hình ảnh thực tế lan truyền trên mạng xã hội. Dù hãng chưa lên tiếng xác nhận, các thông tin rò rỉ cho thấy mẫu xe này có thể được bán ra với 2 phiên bản, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông.

Dat Bike Era sở hữu kiểu dáng gần với các mẫu xe tay ga chạy xăng phổ thông trên thị trường, đi kèm sàn để chân rộng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Ảnh: MXH.

Ở nhóm xe điện phổ thông, Era sẽ cạnh tranh với nhiều mẫu xe đã có mặt trên thị trường như VinFast Evo Grand (22,8 triệu đồng), VinFast Feliz II (24,9 triệu đồng), Honda ICON e: (26,9-27,3 triệu đồng) hay Yadea Osta (28,99-33,99 triệu đồng).

Khác với phong cách thể thao trước đây của Dat Bike, Era có thiết kế thiên về tính thực dụng với dáng xe bo tròn, sàn để chân phẳng và yên rộng. Ngôn ngữ thiết kế này khá gần với các mẫu xe tay ga phổ thông trên thị trường, đặc biệt gợi liên tưởng đến Honda Lead. Điểm đáng chú ý là phần cốp được làm khá lớn, phù hợp với nhu cầu chứa đồ khi di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Về vận hành, theo thông tin lan truyền, xe sử dụng pin LFP với hai mức quãng đường khoảng 100 km và 150 km mỗi lần sạc. Động cơ đặt giữa kết hợp truyền động dây curoa giúp xe vận hành êm ái hơn, tốc độ tối đa vào khoảng 80 km/h.

Phần đuôi của Dat Bike Era có thiết kế góc cạnh, tay dắt liền khối và cụm đèn hậu kéo dài, nhấn mạnh phong cách thực dụng. Ảnh: MXH.

Trang bị trên Era tập trung vào tính tiện dụng với màn hình LCD, hộc chứa đồ phía trước, móc treo đồ và sàn để chân phẳng. Những yếu tố này cho thấy mẫu xe được phát triển theo hướng phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế, đặc biệt phù hợp với người dùng đô thị cần một phương tiện linh hoạt, dễ dùng và chi phí hợp lý.

Các mẫu xe cao cấp của VinFast

Sau nhóm xe máy điện đổi pin, VinFast dự kiến tiếp tục mở rộng danh mục bằng dòng xe cao cấp mới trong quý IV/2026, gồm Rasad, Sadie và Saxil. Điểm chung của cả ba mẫu xe là động cơ đặt giữa, thiết kế hướng tới nhóm khách hàng muốn một mẫu xe điện có kiểu dáng chỉn chu hơn và hiệu năng cao hơn xe phổ thông.

Rasad thuộc nhóm maxi-scooter, sẽ cạnh tranh với những Honda ADV 160 hay Yamaha NMax. Ảnh: VinFast.

Rasad là mẫu nổi bật nhất khi mang dáng dấp xe tay ga cỡ lớn, thiết kế góc cạnh và tư thế lái được định hướng theo phong cách thoải mái, đầm chắc. Xe dự kiến có công suất tối đa 7.100 W, tốc độ có thể đạt 100 km/h.

Sadie và Saxil đi theo hướng mềm mại, thanh lịch hơn với thân xe bo tròn và cụm đèn hình kim cương. Hai mẫu này dự kiến có công suất tối đa 4.500 W, tốc độ tối đa khoảng 80 km/h, phù hợp với người dùng đô thị nhưng vẫn muốn một mẫu xe điện cao cấp, khác biệt so với các dòng phổ thông hiện nay.

Nếu ra mắt đúng kế hoạch, bộ ba Rasad, Sadie và Saxil sẽ giúp VinFast lấp khoảng trống ở nhóm xe máy điện cao cấp, nơi khách hàng không chỉ quan tâm quãng đường di chuyển hay chi phí vận hành, mà còn chú ý nhiều hơn đến thiết kế, cảm giác lái và hàm lượng công nghệ.