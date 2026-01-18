Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối và chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Trong bài viết Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nêu rõ yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu mang ý nghĩa chiến lược, vừa cấp bách vừa lâu dài, quyết định trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong Quân đội; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng bộ Quân đội và toàn quân tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược. Quán triệt sâu sắc và kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng là yêu cầu có tính nguyên tắc, bảo đảm Quân đội giữ vững bản chất cách mạng và vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, sự đan xen giữa hợp tác và đấu tranh, giữa hòa bình và xung đột, cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ quân sự và các hình thái chiến tranh mới, việc giữ vững định hướng chiến lược, không dao động về mục tiêu, không lệch chuẩn về tư duy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Gắn chặt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Hai là, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong Quân đội, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối. Kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội là vấn đề sống còn, quyết định bản chất và sức mạnh tổng hợp của Quân đội. Trong bối cảnh các thế lực thù địch thúc đẩy âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, yêu cầu giữ vững nguyên tắc càng phải được đặt lên hàng đầu, cả về nhận thức và tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và mô hình tổ chức của Quân đội hiện đại. Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; hoàn thiện quy chế, quy định về công tác Đảng, công tác chính trị.

Ba là, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, quyết định bản chất cách mạng và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Trước thủ đoạn chiến tranh tư tưởng, chiến tranh thông tin ngày càng tinh vi, Đảng bộ Quân đội phải giữ vững vai trò định hướng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn quân.

Trên nền tảng đó, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố “thế trận lòng dân”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Báo QĐND.

Bốn là, xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo ở từng cơ quan, đơn vị. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và mức độ hiện đại hóa sâu, nếu tổ chức đảng không vững mạnh sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với mô hình mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín. Cán bộ là gốc của mọi công việc. Trước yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại, cần xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, trình độ tổng hợp cao, am hiểu khoa học-công nghệ quân sự, có năng lực tổ chức, chỉ huy trong điều kiện mới. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ theo hướng đồng bộ, liên thông; thu hút, trọng dụng nhân tài; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ tài năng; đặc biệt coi trọng đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp chiến dịch, chiến lược.

Sáu là, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Quân đội là tổ chức kỷ luật nghiêm minh, do đó công tác kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ, hiệu quả hơn. Chú trọng phòng ngừa ngay từ đầu; phát huy vai trò tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy; kịp thời chấn chỉnh vi phạm từ khi mới phát sinh, không để tích tụ thành sai phạm lớn. Kiên quyết xử lý vi phạm bảo đảm dân chủ, công bằng, nghiêm minh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; gắn với chuyển đổi số, đột phá khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ trên tạo nền tảng để Đảng bộ Quân đội tiếp tục lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.