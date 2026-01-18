Viettel quy tụ 50 nhân sự tinh hoa bán dẫn, 70% là tiến sĩ từ nước ngoài

Từ các trung tâm bán dẫn hàng đầu thế giới, 50 chuyên gia tinh hoa với hơn 70% là tiến sĩ đã chọn trở về Viettel. Họ mang theo tri thức, kinh nghiệm và khát vọng đặt nền móng cho ngành chip Make in Vietnam.

Ngày 16/1, Viettel khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Hòa Lạc. Đây là dấu mốc Việt Nam lần đầu làm chủ năng lực sản xuất chip trong nước, hoàn thiện quy trình từ thiết kế đến chế tạo và mở đường cho chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn quốc gia.

Chia sẻ về dự án này, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Viettel cho biết Tập đoàn bắt đầu bước vào lĩnh vực bán dẫn từ năm 2017, tập trung nghiên cứu và thiết kế chip từ năm 2019. Sau hơn 6 năm, Viettel đã thiết kế thành công các dòng chip cho dân sự 5G, chip chuyên dụng cho vũ khí trang bị, từng bước làm chủ quá trình thiết kế và công bố nhiều công trình khoa học tại các diễn đàn quốc tế uy tín. Do trong nước chưa có nhà máy, các dòng chip thời gian qua được Viettel đặt sản xuất tại những cơ sở ở nước ngoài.

"Hành trình ấy không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn giúp Viettel tích lũy tri thức, kinh nghiệm thực tế, hoàn thiện bộ máy và năng lực tổ chức triển khai toàn trình hệ sinh thái bán dẫn, sẵn sàng đón nhận những bài toán khó hơn ở cấp độ công nghiệp", ông Tào Đức Thắng cho biết.

Song song với xây dựng đề án, Viettel chủ động tiếp xúc với các hiệp hội bán dẫn, tập đoàn và doanh nghiệp lớn đến từ Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản và châu Âu để học hỏi về lựa chọn công nghệ, mô hình vận hành, quản trị nhà máy. Tập đoàn cũng làm việc với nhiều địa phương trong nước để khảo sát, đánh giá và lựa chọn địa điểm phù hợp cho hoạt động sản xuất lâu dài.

Chủ tịch Viettel khẳng định nền tảng quan trọng nhất là con người. Viettel đã hình thành lực lượng hàng nghìn kỹ sư có năng lực chuyên môn cao, đồng thời tuyển chọn hơn 50 nhân sự chất lượng cao với trên 70% là tiến sĩ. Trong số này có nhiều chuyên gia đang làm việc tại các nhà máy bán dẫn của những công ty hàng đầu thế giới.

Cùng với đó là các chương trình đào tạo trong và ngoài nước, thường xuyên cử cán bộ đi thực tế tại các nhà máy bán dẫn quốc tế để học hỏi quy trình, tiêu chuẩn và văn hóa công nghiệp.

Trung tướng Tào Đức Thắng báo cáo với Tổng bí thư Tô Lâm về nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam.

Từ những nền tảng ấy, ngay sau lễ khởi công, Viettel sẽ triển khai dự án với mục tiêu đến hết năm 2027 hoàn thành đầu tư xây dựng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Giai đoạn 2028–2030 sẽ tập trung hoàn thiện, tối ưu quy trình, nâng cao hiệu suất dây chuyền, làm cơ sở để tiến tới các công nghệ chế tạo chip ở trình độ cao hơn.

Viettel xác định mở rộng hệ sinh thái là điều kiện then chốt. Chủ tịch Tập đoàn nêu rõ mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế như FPT, CMC, Vingroup, Synopsys, Marvell, Amkor cùng các viện, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp để cộng hưởng sức mạnh, kiến tạo năng lực mới cho ngành bán dẫn Việt Nam.

"Mục tiêu không chỉ là một nhà máy, mà là hình thành một ngành công nghiệp bán dẫn tự chủ, hiện đại, hội nhập sâu với thế giới, nâng cao tiềm lực quốc gia trong kỷ nguyên mới", lãnh đạo Viettel khẳng định.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu tái cấu trúc và cuộc đua làm chủ công nghệ lõi ngày càng gay gắt, chip không còn là câu chuyện riêng của các cường quốc. Với Việt Nam, bán dẫn đã trở thành lĩnh vực chiến lược gắn với năng lực tự chủ công nghệ và an ninh quốc gia.

Trên mặt trận đó, Việt Nam bước vào vùng lõi khó nhất của công nghiệp công nghệ cao, bằng một lựa chọn đầy thách thức: Tự thiết kế và làm chủ con chip của chính mình, để từ đó khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu bằng trí tuệ Việt Nam.