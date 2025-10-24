Không để sót việc, chậm việc liên quan tổ chức Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát, tránh tình trạng để sót việc, chậm việc trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIV.

Sáng 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì Phiên họp thường trực Tiểu ban.

Tại phiên họp, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, trình bày báo cáo tình hình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu ban trong thời gian tới.

Qua rà soát, báo cáo cập nhật tiến độ, các thành viên của Tiểu ban thống nhất nhận định, về cơ bản, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã và đang được các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hoan nghênh các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác phục vụ tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị các thành viên Tiểu ban tham mưu các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện, báo cáo chương trình làm việc của Đại hội để Bộ Chính trị cho ý kiến; đồng thời tham mưu về cơ cấu, số lượng, chủ đề tham luận tại Đại hội để Bộ Chính trị chỉ đạo các tổ chức Đảng triển khai.

Đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ Đại hội; công tác lễ tân, phục vụ hậu cần được triển khai chu đáo.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành kịp thời phương án cải tạo Hội trường chính; có phương án cụ thể bố trí chỗ ngồi của đại biểu chính thức và khách mời.

Bộ Công an nắm chắc tình hình an ninh, trật tự; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, nhiều công việc phát sinh, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ông Tú lưu ý các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát, tránh để sót việc, chậm việc.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tin tưởng các thành viên Tiểu ban và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực, cố gắng, bảo đảm công tác tổ chức phục vụ Đại hội được thực hiện chất lượng, hiệu quả, chu đáo, an toàn tuyệt đối, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.