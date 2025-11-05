Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Siêu bão số 13 - Kalmaegi tiến vào biển Đông, quân đội hỗ trợ dân Đà Nẵng ứng phó

Hồ Xuân Mai
Để giúp người dân Đà Nẵng ứng phó với bão số 13, lực lượng quân đội đã điều động chiến sĩ hỗ trợ dân từ miền núi tới vùng biển.

anh 2.png
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi), sáng 5/11, Đồn Biên phòng La Êê (đóng tại xã La Êê, TP Đà Nẵng) phối hợp Hội phụ nữ xã La Êê tập trung giúp dân gặt lúa rẫy tại thôn Pa Lan và Pờ Oi chạy bão.
anh 3.png
Các chiến sĩ giúp dân đập lúa rẫy chạy bão số 13
anh 0.png
Quân và dân giải lao, tranh thủ ăn trưa sau khi thu hoạch lúa chạy bão.
anh 7.png
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Đà Nẵng) triển khai cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa.
anh 8.png
Bộ đội biên phòng cảng Kỳ Hà giúp dân chặt tỉa cây xanh tại Trường mẫu giáo Bình Minh và Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
anh 9.png
Các chiến sĩ quân đội hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn thôn Xuân Trung, xã Núi Thành, Đà Nẵng dùng bao nước chèn mái tôn
anh 6.png
Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp lực lượng địa phương giúp nhân dân thôn H'Juh, xã Hùng Sơn, Đà Nẵng di dời nhà cửa, tài sản đến vị trí an toàn.
anh 4.png
Những ngôi nhà trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở cũng được tháo dỡ.
anh 5.png
Di chuyển đến nơi an toàn
anh 10.png
Đồn Biên phòng Sơn Trà giúp ngư dân đưa phương tiện lên bờ trú bão
anh 11.png
Hoạt động phòng chống bão được triển khai khẩn trương.

Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ cho biết, tính đến 10h ngày 5/11, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 11,7 độ vĩ Bắc - 117,9 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão đi qua mạnh cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17 - cấp siêu bão.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Đến 10h ngày 6/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển khoảng25km/h; vị trí tâm bão vào khoảng 13,1 độ vĩ Bắc - 112,6 độ kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão đi qua mạnh cấp 14, giật cấp 17, và có khả năng mạnh thêm.

