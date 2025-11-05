Siêu bão số 13 - Kalmaegi tiến vào biển Đông, quân đội hỗ trợ dân Đà Nẵng ứng phó

Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ cho biết, tính đến 10h ngày 5/11, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 11,7 độ vĩ Bắc - 117,9 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão đi qua mạnh cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17 - cấp siêu bão.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Đến 10h ngày 6/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển khoảng25km/h; vị trí tâm bão vào khoảng 13,1 độ vĩ Bắc - 112,6 độ kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão đi qua mạnh cấp 14, giật cấp 17, và có khả năng mạnh thêm.