103 điểm cầu hội nghị truyền hình kết nối thông suốt bằng IPv6

Từng xảy ra tình trạng giật, trễ hình ảnh và âm thanh khi số điểm cầu vượt 100, hệ thống hội nghị truyền hình của Tỉnh ủy Đồng Tháp nay đã kết nối thành công 103/103 điểm cầu bằng IPv6 và vận hành thông suốt.

IPv6 giúp mở rộng khả năng kết nối, quản lý và vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trên nền tảng mạng hiện đại. Ảnh: Tuấn Khoa.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết vừa phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp đưa vào vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến sử dụng giao thức Internet thế hệ mới IPv6, kết nối từ Tỉnh ủy đến 102 đảng ủy xã, phường qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Đây là một trong những bước triển khai thực tế IPv6 trong hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan Đảng, góp phần hiện đại hóa hạ tầng số và thực hiện lộ trình chuyển đổi IPv6 Only tại Việt Nam đến năm 2030.

Trước đây, các hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy đến cơ sở chủ yếu được tổ chức thông qua các phần mềm họp trực tuyến trên Internet. Khi số lượng điểm cầu vượt 100, hệ thống có thời điểm xảy ra tình trạng giật, trễ hình ảnh, âm thanh. Việc kiểm tra, xác định và xử lý sự cố cũng phụ thuộc vào thao tác thủ công tại từng điểm cầu.

Trên nền tảng đó, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương, VNNIC và Viễn thông Đồng Tháp triển khai giải pháp ứng dụng IPv6 cho hệ thống hội nghị truyền hình.

Theo mô hình được triển khai, các kết nối nội tỉnh đã vận hành theo IPv6 Only. Với kết nối liên tỉnh và kết nối tới các cơ quan Trung ương, hệ thống duy trì đồng thời IPv4 và IPv6 (Dual Stack), bảo đảm khả năng tương thích với những hệ thống chưa hoàn tất chuyển đổi.

Từ ngày 13/8 đến 1/10/2026, hệ thống trải qua 5 phiên vận hành thử nghiệm. Số thiết bị kết nối bằng IPv6 tăng từ 38 lên 107 thiết bị. Đến nay, toàn bộ điểm cầu, tương đương 100%, đã kết nối thành công bằng IPv6. Hội nghị diễn ra thông suốt, không phát sinh sự cố.

Một điểm đáng chú ý là giải pháp được triển khai trên cơ sở tận dụng hạ tầng mạng hiện có và các thiết bị đầu cuối được đầu tư mới có hỗ trợ IPv6, không phải đầu tư, mua sắm bổ sung.

Hệ thống sử dụng hạ tầng mạng do Cục Bưu điện Trung ương cung cấp, kết hợp với modem của nhà mạng, không phát sinh kinh phí đầu tư riêng cho việc triển khai giải pháp.

Việc đưa IPv6 vào vận hành thực tế trên hệ thống hội nghị truyền hình quy mô 103 điểm cầu cho thấy chuyển đổi IPv6 không chỉ là thay đổi giao thức Internet mà còn gắn với yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị và bảo đảm khả năng mở rộng các hệ thống số.

Kết quả vận hành cũng tạo thêm kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình chuyển đổi IPv6 Only, hướng tới mục tiêu chuyển đổi Internet Việt Nam sang IPv6 Only vào năm 2030.