Việt Nam - Lào nghiên cứu công nhận lẫn nhau về chữ ký số

NEAC và LANIC trao đổi kinh nghiệm phát triển chữ ký số, dịch vụ tin cậy, đồng thời nghiên cứu cơ chế công nhận lẫn nhau về chữ ký số, trước mắt có thể thí điểm trong lĩnh vực hải quan và xuất nhập khẩu.

Lào tìm hiểu kinh nghiệm phát triển chữ ký số của Việt Nam

Ngày 27/10, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin về cuộc làm việc với Đoàn công tác Trung tâm Internet quốc gia Lào (LANIC) do ông Minaxay Philavong, Giám đốc LANIC làm Trưởng đoàn.

Ông Minaxay Philavong cho biết Lào mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam trong quản lý, vận hành hệ thống chứng thực chữ ký số, đặc biệt ứng dụng trong hải quan, thuế và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ông Minaxay Philavong, Giám đốc LANIC trao đổi tại buổi làm việc.

Đại diện LANIC cũng chia sẻ quá trình nâng cấp hạ tầng chứng thực chữ ký số, phát triển dịch vụ tin cậy và kế hoạch sửa đổi Luật Chữ ký điện tử nhằm hoàn thiện khung pháp lý, mở rộng ứng dụng chữ ký điện tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Về phía Việt Nam, NEAC giới thiệu kết quả phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy. Tính đến ngày 15/10/2026, cả nước đã cấp khoảng 36,16 triệu chứng thư chữ ký số, tỷ lệ phổ cập chữ ký số trong dân số trưởng thành đạt 52,26%.

Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC, nhấn mạnh việc hoàn thiện khung pháp lý để phát triển dịch vụ tin cậy. Từ thực tiễn triển khai Luật Giao dịch điện tử năm 2023, bà đề xuất Lào nghiên cứu bổ sung quy định về dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu, phục vụ giao kết hợp đồng điện tử và giao dịch trên môi trường số.

Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC.

Giám đốc NEAC cũng lưu ý những vấn đề pháp lý mới từ sự phát triển của AI và các hệ thống tự động, trong đó cần bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và trách nhiệm pháp lý đối với thông điệp dữ liệu.

Nghiên cứu công nhận chữ ký số Việt Nam – Lào

Đại diện NEAC giới thiệu mô hình Danh sách tin cậy chung (Trust List), trong đó mỗi quốc gia xây dựng, công bố danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đáp ứng yêu cầu, làm cơ sở xác thực và chấp nhận chữ ký số giữa 2 nước.

Ông Phạm Quốc Hoàn, Phó Giám đốc NEAC, nhấn mạnh cơ chế hợp tác cần bảo đảm tính độc lập của hạ tầng kỹ thuật và phù hợp pháp luật mỗi quốc gia. NEAC sẵn sàng hỗ trợ LANIC rà soát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật và nghiên cứu phương án triển khai.

Mô hình Trust List cũng được định hướng nghiên cứu theo hướng mở, tạo tiền đề mở rộng kết nối và công nhận chữ ký số với các quốc gia ASEAN.

Hai bên trao đổi khả năng thí điểm công nhận lẫn nhau về chữ ký số trong lĩnh vực hải quan, xuất nhập khẩu, góp phần số hóa chứng từ, đơn giản hóa thủ tục và thúc đẩy thương mại xuyên biên giới.

Toàn cảnh buổi làm việc của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Việt Nam) và đoàn công tác Trung tâm Internet quốc gia Lào (LANIC).

Tại buổi làm việc, ông Minaxay Philavong bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên ba lĩnh vực trọng tâm: công nhận lẫn nhau về chữ ký số, ưu tiên ứng dụng trong lĩnh vực hải quan và xuất nhập khẩu; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn; và chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện chính sách pháp luật, đặc biệt là quá trình sửa đổi Luật Chữ ký điện tử của Lào.

Phía Lào cũng chia sẻ định hướng tích hợp chữ ký số vào ứng dụng định danh điện tử quốc gia LA-EID, tương tự VNeID của Việt Nam, nhằm mở rộng dịch vụ công và thúc đẩy giao dịch điện tử.

Hai bên thống nhất tiếp tục rà soát kết quả triển khai Biên bản thỏa thuận hợp tác ký năm 2022, đồng thời phối hợp xây dựng nội dung cho thỏa thuận hợp tác giai đoạn tiếp theo, dự kiến ký trong năm 2027.

Việc tăng cường hợp tác giữa NEAC và LANIC được kỳ vọng tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử xuyên biên giới, đồng thời thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số giữa Việt Nam và Lào.