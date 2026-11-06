TP.HCM giao 4 lô đất cho Đại Quang Minh để thanh toán dự án cầu Ba Son

UBND TP.HCM giao 4 lô đất rộng gần 43.000 m² tại Khu đô thị Thủ Thiêm cho Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng dự án cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son).

UBND TP.HCM quyết định giao 4 lô đất thuộc Khu chức năng số 6, Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

Theo quyết định, tổng diện tích 4 lô đất được giao là 42.964,3 m², gồm: lô 6-2 có diện tích 9.130,5 m²; lô 6-5 diện tích 10.572,6 m²; lô 6-6 diện tích 5.874,4 m² và lô 6-7 diện tích 17.386,8 m².

Các khu đất được sử dụng để xây dựng khu chung cư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm kể từ ngày 5/11/2026.

Việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Cơ chế thực hiện căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 260/2025/QH15 và Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

Về trách nhiệm triển khai, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá đất, phối hợp xác định ranh giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa. Cơ quan này cũng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Sở Tài chính được giao chủ trì thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng BT; rà soát, đối chiếu giá trị hợp đồng với giá trị quỹ đất thanh toán, bảo đảm không gây thất thoát ngân sách nhà nước và tài sản công.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quản lý và sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch được duyệt và quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2026.

Cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son) bắc qua sông Sài Gòn, kết nối đường Tôn Đức Thắng (khu vực trung tâm TP.HCM) với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), khởi công tháng 2/2015 và khánh thành tháng 4/2022.

Công trình có tổng chiều dài 1.465 m, trong đó phần cầu dài 885,7 m, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 3.100 tỷ đồng. Cầu được thiết kế theo kết cấu dây văng, với trụ tháp chính cao 113 m.