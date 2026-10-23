Tuần lễ Số Quốc tế 2026 bàn cách quản trị AI an toàn, có trách nhiệm

Diễn ra từ ngày 28 đến 30/10 tại Quảng Ninh, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến quy tụ 500 đại biểu, tập trung thảo luận quản trị AI, phát triển công nghệ số chiến lược và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) diễn ra ngày 28-30/10/2026 tại Quảng Ninh, dự kiến quy tụ 500 đại biểu trong nước và quốc tế, tập trung thảo luận về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển công nghệ số chiến lược và mở rộng hợp tác công nghệ.

Với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI”, sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, nhằm tăng cường đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, tập trung vào các công nghệ chiến lược và công nghệ mới.

VIDW 2026 gồm chuỗi diễn đàn, hội nghị, hội thảo và hoạt động kết nối quốc tế, tập trung vào quản trị AI, phát triển công nghệ số chiến lược và thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ở cấp cao, Phiên khai mạc và Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, thúc đẩy chuyển đổi AI” dự kiến tập trung thảo luận về phát triển và làm chủ công nghệ số chiến lược, dữ liệu, năng lực tính toán, hạ tầng số, cơ chế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), thương mại hóa công nghệ, cùng các vấn đề về quản trị AI an toàn, có trách nhiệm.

Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI sẽ cập nhật kết quả Đối thoại toàn cầu về quản trị AI tổ chức tại Geneva vào tháng 7/2026, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị chính sách cho tiến trình đối thoại quốc tế năm 2027.

Trong lĩnh vực công nghệ chuyên ngành, Hội nghị ASEAN về 5G sẽ trao đổi về lộ trình triển khai, tiêu chuẩn hóa và tích hợp 5G với AI, Internet vạn vật (IoT). Diễn đàn hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU dự kiến thảo luận về vật liệu tiên tiến giai đoạn 2025-2035, ứng dụng AI trong khám phá vật liệu, vật liệu thông minh và công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong nghiên cứu vật liệu.

Hợp tác quốc tế về AI cũng là trọng tâm của các hội thảo Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè sáng kiến tiến trình Hiroshima AI và Việt Nam - Trung Quốc. Các nội dung dự kiến bao gồm phát triển hệ sinh thái AI an toàn, tin cậy, lấy con người làm trung tâm; hợp tác về chính sách, tiêu chuẩn, quản trị AI có trách nhiệm; nghiên cứu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tác nhân (Agentic AI), tối ưu hạ tầng công nghệ và kết nối các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hội thảo về Dịch vụ tin cậy xuyên biên giới với chủ đề “Thiết lập hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI” tập trung vào chữ ký điện tử, chứng thực điện tử và khả năng liên thông trong giao dịch điện tử quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động, VIDW 2026 hướng tới mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối hệ sinh thái công nghệ trong nước với khu vực và thế giới, huy động nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Sự kiện đồng thời góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các sáng kiến hợp tác công nghệ quốc tế.