Điều gì giúp nền tảng dữ liệu của TP.HCM được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2026?

Dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ từng là điểm nghẽn trong công tác điều hành tại TP.HCM. Một nền tảng dùng chung đang từng bước tháo gỡ bài toán này, nhất là ở cấp cơ sở sau sáp nhập.

Nền tảng khai phá, trực quan dữ liệu động do Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM chủ trì triển khai vừa được vinh danh ở hạng mục "Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc" tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2026.

Giải pháp cho phép các cơ quan khai thác dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, tạo báo cáo và bảng điều khiển (dashboard) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Điểm khác biệt nằm ở khả năng cấu hình, khai thác dữ liệu linh hoạt, giảm phụ thuộc vào quy trình tổng hợp báo cáo thủ công.

Gỡ điểm nghẽn dữ liệu từ cấp xã

Trao đổi với VietTimes, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết trước đây dữ liệu của thành phố phân tán tại nhiều cơ quan, đơn vị, chất lượng và mức độ chuẩn hóa không đồng đều. Một số đơn vị chưa có phần mềm chuyên ngành, vẫn quản lý dữ liệu thủ công.

Đáng chú ý, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ cấp xã còn lúng túng trong việc xác định các chỉ tiêu phục vụ báo cáo, thậm chí chưa biết lấy nguồn số liệu kinh tế - xã hội từ đâu cho chính xác.

Để giải quyết tình trạng này, TP.HCM đã kết nối 153/287 nguồn dữ liệu chuyên ngành, đồng thời làm sạch, chuẩn hóa và đưa hơn 424 triệu bản ghi về kho dữ liệu dùng chung.

Bên cạnh đó, hơn 888 giao diện lập trình ứng dụng (API) được triển khai, cho phép truyền, nhận dữ liệu tự động theo định kỳ hoặc thời gian thực, từng bước thay thế phương thức nhập liệu và tổng hợp thủ công.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, đại diện nhận giải "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc" tại VDA 2026.

Theo bà Trinh, nền tảng cung cấp cho cấp xã các dashboard mẫu với 10 nhóm lĩnh vực, trong đó có an ninh trật tự, đầu tư công, hành chính công và thu - chi ngân sách nhà nước.

Từ đó, cán bộ có thể sử dụng biểu mẫu điện tử hoặc kết nối dữ liệu sẵn có để hiển thị các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là giải pháp hỗ trợ những đơn vị chưa đủ điều kiện tự xây dựng hệ thống phân tích, báo cáo riêng.

Ở cấp thành phố, nền tảng được ứng dụng tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), cung cấp thông tin thuộc 14 lĩnh vực trọng yếu như kinh tế - xã hội, tài chính, giao thông, giáo dục, y tế và hành chính công.

Giao diện hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành TP.HCM, tích hợp thông tin thuộc 14 lĩnh vực trọng yếu. Ảnh: Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

Một ứng dụng đáng chú ý là theo dõi phản ánh, kiến nghị qua tổng đài 1022. Hệ thống cho phép giám sát số lượng, trạng thái xử lý và so sánh kết quả giữa các đơn vị, giúp lãnh đạo có thêm thông tin để theo dõi tiến độ giải quyết.

Tại IOC, hệ thống cung cấp 223 chỉ tiêu, từ kinh tế - xã hội, phát triển đô thị đến cải cách hành chính. Các chỉ tiêu được kết nối với kho dữ liệu dùng chung qua API, giảm phụ thuộc vào việc tổng hợp báo cáo qua nhiều khâu.

Theo bà Trinh, kết quả quan trọng là từng bước hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ điều hành xuyên suốt từ Thành ủy, UBND Thành phố đến 168 xã, phường, đặc khu.

Mở rộng kết nối dữ liệu, đưa AI vào hỗ trợ điều hành

Bên cạnh hiệu quả khai thác, nền tảng dùng chung còn hướng đến hạn chế đầu tư trùng lặp. Thay vì mỗi cơ quan xây dựng và vận hành một hệ thống riêng, dữ liệu được tập trung quản lý, khai thác theo phân quyền.

Quy mô dữ liệu hiện có gồm hơn 31 triệu bản ghi công chứng, 4 triệu bản ghi đất đai và 2,8 triệu bản ghi về học sinh, giáo viên. Hệ thống tích hợp dữ liệu của thành phố cũng lưu trữ khoảng 49,5 TB dữ liệu phi cấu trúc.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, tại một sự kiện về hạ tầng số và AI. Ảnh: Thượng Tâm.

Thành phố đang xây dựng kho dữ liệu dùng chung cho 4 khối cơ quan: Đảng, cơ quan dân cử, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc. Trong đó, dữ liệu của khối cơ quan dân cử và chính quyền đã được tích hợp từ hệ thống Quản lý văn bản dùng chung.

Bà Trinh cho rằng giá trị chiến lược của giải pháp là hình thành bức tranh dữ liệu tổng thể, tạo cơ chế kết nối thống nhất và từng bước chuyển phương thức làm việc từ thủ công sang tự động.

Sau giải thưởng Vietnam Digital Awards 2026, trung tâm tiếp tục mở rộng kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Đến nay, thành phố đã kết nối 3/13 cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu, 4/20 cơ sở dữ liệu quốc gia và 9/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo định hướng Nghị quyết 11/NQ-CP.

Đáng chú ý, trung tâm đang phối hợp Viettel thử nghiệm nền tảng AI Platform sử dụng GPU H200. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã được triển khai qua API nội bộ để phục vụ 6 bài toán quản lý cho Thành ủy.

Những bài toán này gồm tra cứu thông tin, hỗ trợ soạn thảo văn bản, phân tích và thẩm định văn bản, tự động tổng hợp báo cáo, theo dõi tiến độ thực hiện các kết luận và xây dựng thông báo.

Giao diện bảng điều khiển trực quan các chỉ số về dân số, ngân sách và đầu tư công, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại TP.HCM. Ảnh: Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

Các ứng dụng AI Workspace, Sổ tay AI và Chatbot chung của thành phố cũng đã hoàn thành những bước triển khai ban đầu. Song song đó, TP.HCM đang thúc đẩy phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ AI và dữ liệu lớn.

Việc được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2026, theo bà Trinh, là sự ghi nhận đối với định hướng phát triển dữ liệu tập trung của Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM. Bước tiếp theo là nâng cao khả năng phân tích, dự báo, đưa dữ liệu trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho công tác chỉ đạo, điều hành.