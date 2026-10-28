Muốn ứng dụng AI, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đà Nẵng vẫn gặp nhiều "rào cản"

Dù nhu cầu đào tạo AI và hỗ trợ phần mềm quản trị khá lớn, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đà Nẵng vẫn chưa đủ kinh phí, nhân lực và thông tin để triển khai.

Xuất phát điểm thấp, rào cản còn lớn

Tại Hội thảo CEOxAI Summit 2026 mang chủ đề “Xây dựng doanh nghiệp tự vận hành, đột phá tăng trưởng bằng công nghệ số & AI Agent” diễn ra ngày 28/10, Sở KH&CN TP Đà Nẵng đã công bố kết quả khảo sát và đánh giá thực trạng chuyển đổi số, ứng dụng AI trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn.

Theo đó, phần lớn doanh nghiệp còn ở giai đoạn đầu của chuyển đổi số. Khoảng 90% doanh nghiệp tự đánh giá ở mức độ 1–2 (chưa số hóa đầy đủ nền tảng). Công nghệ đang sử dụng chủ yếu là các công cụ cơ bản; tỷ lệ ứng dụng AI chỉ đạt khoảng 10%.

Bên cạnh đó, có đến 63% doanh nghiệp mong muốn được đào tạo ứng dụng AI vào công việc; trong đó, 14% quan tâm chatbot và voicebot chăm sóc khách hàng; 11% có nhu cầu AI kết hợp IoT trong sản xuất và kho vận. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp đều đối mặt với rào cản lớn nhất là kinh phí.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Có đến 70% doanh nghiệp thiếu kinh phí, 35% chưa tìm được giải pháp phù hợp, 34% thiếu thông tin về chính sách hỗ trợ, 26% thiếu nhân lực CNTT và chuyển đổi số, 25% ngại thay đổi thói quen làm việc và 16% lo ngại về bảo mật dữ liệu.

“Dù vậy, nhu cầu tiếp cận AI của doanh nghiệp đang tăng rõ nét, nhất là trong đào tạo ứng dụng AI, chăm sóc khách hàng và sản xuất, kho vận… nên doanh nghiệp cần bắt đầu từ số hóa nền tảng, chuẩn hóa dữ liệu, quy trình, sau đó từng bước ứng dụng AI vào những khâu có hiệu quả rõ ràng”, bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng chia sẻ.

Chính sách đã có nhưng còn khoảng trống

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết trí tuệ nhân tạo đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế số và mở ra cơ hội để doanh nghiệp xây dựng “lực lượng lao động số” hoạt động liên tục.

Đối với doanh nghiệp, AI giúp tự động hóa công việc lặp lại, giải phóng con người để tập trung vào chiến lược, sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để AI phát huy hiệu quả, cần sự chung tay giữa chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng.

Đà Nẵng tự hào là một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế số. Thời gian qua, Đà Nẵng đã và đang tập trung đầu tư hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ, miễn thuế và hạ tầng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định Đà Nẵng đã và đang tiếp tục xây dựng các chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số, AI trong vận hành. Ảnh XM.

“AI không còn là khái niệm xa vời mà đã hiện diện trong sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống. Chính vì vậy, CEOxAI Summit 2026 thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà khoa học và chuyên gia công nghệ để ứng dụng AI một cách hiệu quả, thực chất và bền vững”, ông Bửu nhấn mạnh. Đồng thời kỳ vọng hội thảo không chỉ cập nhật xu hướng AI Agent mà còn mang đến bài học thực tiễn từ kế toán, nhân sự, bán hàng đến quản trị.

Tuy nhiên, theo Sở KH&CN TP Đà Nẵng, khoảng trống giữa chính sách hỗ trợ trực tiếp chi phí chuyển đổi số cho DNNVV vẫn còn khá lớn. Kết quả khảo sát của Sở KH&CN TP Đà Nẵng cho thấy có đến 60% doanh nghiệp mong muốn được trợ giá phần mềm quản trị; 53% cần tư vấn lộ trình chuyển đổi số; 37% muốn học trực tiếp và 27% cần hình thức “cầm tay chỉ việc”… Đáng chú ý, chỉ có 9% doanh nghiệp đã từng được hỗ trợ từ ngân sách thành phố và còn đến 91% doanh nghiệp chưa nhận được hỗ trợ này.

Trước thực trạng này, trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế, Sở KH&CN sẽ tiếp tục nghiên cứu tham mưu, trình UBND TP các chính sách hỗ trợ đến đúng, đến nhanh, giúp DNNVV từng bước số hóa nền tảng trước khi ứng dụng AI một cách hiệu quả.

Mô hình nào cho DNNVV Đà Nẵng

Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo cho biết AI đã và đang dịch chuyển nhanh chóng từ AI phân tích (nhận biết điều gì đang xảy ra) đến AI tạo sinh (tạo nội dung và tri thức mới) đến AI Agent – có khả năng tham gia sâu vào luồng công việc, chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Với tham luận mang chủ đề “AI Agent đang thay đổi mô hình vận hành doanh nghiệp như thế nào?”, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài không chỉ mang đến góc nhìn về sự chuyển dịch của AI trong hoạt động doanh nghiệp mà còn cho thấy AI Agent có khả năng tham gia sâu hơn vào các luồng công việc, chủ động thực hiện nhiệm vụ và phối hợp cùng con người trong vận hành.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo. Ảnh XM.

Từ đó, gợi mở cho doanh nghiệp có thể từng bước xây dựng mô hình Human + AI Agent Team. “Doanh nghiệp có thể xây dựng mô hình Human + AI Agent Team, trong đó AI Agent hỗ trợ tác vụ lặp lại, tổng hợp dữ liệu, theo dõi tiến độ và đưa ra khuyến nghị; con người giữ vai trò định hướng, kiểm soát chất lượng và chịu trách nhiệm cuối cùng”, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài chia sẻ.

Tại phiên toạ đàm mang chủ đề “CEO × AI – Doanh nghiệp tự vận hành 24/7”, các chuyên gia, nhà quản lý cùng trao đổi về mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong chuyển đổi số, ranh giới giữa con người và AI trong vận hành, những điểm nghẽn khiến việc đầu tư công nghệ chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, cũng như cách lựa chọn bài toán khởi đầu phù hợp với nguồn lực hiện có.

Bên cạnh các diễn giả đưa ra các góc nhìn từ cơ quan quản lý, chuyên gia AI, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp ứng dụng nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu cho DNNVV, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh, hiệu quả các giải pháp AI Agent… Đặc biệt là giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng vận hành dựa trên dữ liệu, quy trình và AI, hướng tới mô hình doanh nghiệp tự vận hành trong tương lai.