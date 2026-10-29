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Đà Nẵng triển khai 90 ngày đêm kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Đến ngày 29/1/2027, Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đồng thời ít nhất 50% hồ sơ thuộc diện ưu đãi được miễn, giảm phí, lệ phí.

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Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh XM.
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm phát triển công dân số, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong suốt 90 ngày đêm tới.

Mục tiêu của đợt cao điểm là hoàn thành chỉ tiêu 100% công dân trên địa bàn đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2; 100% công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện xác nhận, tích hợp các thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID và tích hợp đầy đủ 5 loại giấy tờ cơ bản; và ít nhất có 50% số hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính thuộc danh mục được áp dụng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí, hưởng chính sách ưu đãi.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND TP giao Công an thành phố chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai trên toàn địa bàn; rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp công dân; phối hợp UBND cấp xã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng địa bàn và lực lượng tham gia.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên, hội viên, người lao động đủ điều kiện thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thông tin trên VNeID.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả triển khai trên địa bàn. Chỉ đạo Công an cấp xã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tổng rà soát, thống kê, lập danh sách công dân chưa thu nhận hồ sơ và kích hoạt tài khoản; giao chỉ tiêu cụ thể theo từng tổ dân phố, thôn, bộ phận và Tổ công tác, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả thực hiện.

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Từ khóa:

#Đà Nẵng #Công dân số

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