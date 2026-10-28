Vì sao GSMA vinh danh Việt Nam về kết nối số?

Ngày 29/10, tại Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026, Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ (Government Leadership Award) cho Chính phủ Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hội đồng giám khảo quốc tế đạt sự đồng thuận tuyệt đối để vinh danh một quốc gia, ghi nhận những dấu ấn đột phá về hạ tầng kết nối, chính sách viễn thông và phổ cập kỹ năng số.

Thứ trưởng KHCN Trần Trung Tính thay mặt Chính phủ nhận giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA, do ông Julian Gorman đại diện trao tặng. Ảnh: MH.

Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ của GSMA là giải thưởng uy tín toàn cầu, được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia quốc tế khắt khe, trong đó có đại diện Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Giải thưởng nhằm tôn vinh năng lực lãnh đạo chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái số.

​Phát biểu tại lễ trao giải, ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng, hội đồng giám khảo đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trong quyết định trao giải cho Việt Nam.

"Đây không chỉ là vinh một thành tựu quốc gia, mà còn là cơ hội để nhìn về phía trước, hướng tới những đóng góp mà Việt Nam có thể tạo dựng nhằm định hình tương lai của ngành công nghiệp toàn cầu", lãnh đạo GSMA nói.

​Đại diện GSMA khẳng định, Việt Nam được vinh danh không phải vì một dự án hay một công nghệ đơn lẻ. Thành quả này đến từ phương thức tiếp cận chiến lược: kết nối khát vọng quốc gia với định hướng chính sách, năng lực thực thi sắc bén và quan hệ hợp tác chặt chẽ cùng ngành công nghiệp viễn thông.

​Phát biểu tại Lễ trao giải, đại diện GSMA khẳng định Việt Nam được ghi nhận không phải nhờ một tuyên bố, một dự án hay một công nghệ đơn lẻ, mà nhờ cách tiếp cận bền bỉ, gắn kết khát vọng quốc gia với định hướng chính sách, tổ chức thực thi và quan hệ đối tác với doanh nghiệp.

Ông Julian Gorman nêu rõ 3 điểm nổi bật của Việt Nam được GSMA đánh giá cao:

Thứ nhất, kết nối là hạ tầng kinh tế: Việc mở rộng băng rộng và thúc đẩy 5G phản ánh tầm nhìn rộng hơn: giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, dịch vụ công dễ tiếp cận hơn và nền kinh tế cạnh tranh hơn.

Thứ hai, biến chiến lược thành điều kiện thực tiễn: Hồ sơ đề cử đánh giá cao chính sách phổ tần và các biện pháp hỗ trợ đầu tư mạng lưới, qua đó tạo cho thị trường cả năng lực xây dựng lẫn niềm tin để đầu tư.

Thứ ba, lấy con người làm trung tâm: Các sáng kiến phát triển kỹ năng số dựa vào cộng đồng thể hiện nguyên tắc: tiến bộ không chỉ đo bằng mạng lưới được triển khai, mà bằng những cơ hội người dân thực sự sử dụng được.

Các sáng kiến phát triển kỹ năng số cộng đồng tại Việt Nam đã chứng minh cơ hội thực tế mà người dân có thể tiếp cận, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.