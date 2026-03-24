Hơn 1 tháng sau chỉ đạo của TP Đà Nẵng, hơn 100.000 tấn rác vẫn chất cao ở Hội An Tây

Sau hơn 1 tháng kể từ khi TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý ô nhiễm, bãi trung chuyển rác Cẩm Hà (phường Hội An Tây) vẫn ngập trong hơn 100.000 tấn rác tồn đọng, bốc mùi hôi thối và chưa rõ phương án xử lý.

Rác chất cao ngun ngút

Hơn 1 tháng trước, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu phương án xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường và quá tải tại bãi tập kết rác Cẩm Hà (phường Hội An Tây), trên cơ sở kiến nghị của UBND phường Hội An Tây.

Trao đổi với PV VietTimes sáng 24/3, ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của địa phương, Sở NN&MT TP Đà Nẵng đã đến hiện trường khảo sát, ghi nhận thực tế. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án xử lý cụ thể đối với bãi tập kết rác Cẩm Hà.

“Hiện Sở NN&MT thành phố vẫn đang xem xét phương án xử lý và địa phương vẫn chưa rõ hướng xử lý đối với khu tập kết rác Cẩm Hà này”, ông Dũng cho hay.

Ghi nhận của VietTimes tại bãi trung chuyển rác Cẩm Hà sau hơn 5 tuần kể từ khi UBND TP Đà Nẵng có chỉ đạo cho thấy khu bãi rộng hơn 1,5 ha này vẫn trong tình trạng quá tải. Rác thải sinh hoạt chất cao như núi, bốc mùi hôi thối nồng nặc dưới thời tiết nắng nóng.

Ghi nhận của VietTimes tại bãi trung chuyển rác Cẩm Hà (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) sau 5 tuần kể từ khi UBND TP Đà Nẵng có chỉ đạo, lượng rác tập kết tại bãi trung chuyển có diện tích hơn 1,5 ha này đang chất cao như núi, bốc mùi hôi thối nồng nặc dưới thời tiết nắng nóng.

Theo Công ty CP Công trình công cộng Hội An, trung bình mỗi ngày bãi trung chuyển này tiếp nhận hơn 128 tấn rác sinh hoạt từ 3 phường thuộc TP Hội An cũ trước khi vận chuyển đi xử lý. Tuy nhiên, thời gian qua, việc các nhà máy xử lý rác trên địa bàn tạm dừng tiếp nhận đã khiến lượng rác tồn đọng tại bãi Cẩm Hà tăng lên hơn 100.000 tấn, khiến khả năng tiếp nhận rác mới ngày càng khó khăn.

Mỗi ngày bãi tập kết rác Cẩm Hà tiếp nhận hơn 128 tấn rác/ngày của 3 phường thuộc thành phố Hội An trước đây.

Anh Dũng, công nhân vận hành máy xúc tại bãi trung chuyển rác Cẩm Hà cho biết bãi tập kết hiện đã quá tải, nếu không có hướng xử lý kịp thời thì lượng rác phát sinh sắp tới sẽ không biết đưa đi đâu.

Nghiêm trọng hơn, do chỉ là bãi trung chuyển tạm nên khu vực này không có hệ thống xử lý nước thải. Nước rỉ ra từ bãi rác cùng mùi hôi thối phát tán đang gây ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh.

Trước thực trạng trên, trong nhiều tháng qua, chính quyền phường Hội An Tây và Công ty CP Công trình công cộng Hội An đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng sớm có phương án xử lý tình trạng quá tải, ô nhiễm tại bãi trung chuyển rác Cẩm Hà. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp để xử lý lượng rác này.

Bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt Cẩm Hà (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) bất đắc dĩ trở thành bãi rác ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông Phan Xuân Phấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An cho biết hiện không còn biện pháp nào khác ngoài việc tiếp tục thu gom rác sinh hoạt và đổ lộ thiên tại bãi tập kết này, dù bãi đã quá tải.

“Chỉ còn khoảng vài tuần nữa là khu tập kết này hết chỗ đổ. Chúng tôi cũng đã làm hết mọi cách, gửi rất nhiều văn bản đến UBND TP Đà Nẵng, Sở NN&MT thành phố, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để cũng như chở số rác này đi”, ông Phấn nói.

Theo ông Phấn, trước đây, rác sinh hoạt tại đây được vận chuyển đi xử lý tại Tam Xuân (huyện Núi Thành cũ), nhưng từ ngày 1/7/2025, việc vận chuyển này đã dừng lại do nhiều lý do, trong đó Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (thôn Phú Quý, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng; do Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO làm chủ đầu tư) bị đình chỉ hoạt động khiến tình trạng tồn đọng rác ngày càng nghiêm trọng.

Trong khi Chủ tịch UBND phường Hội An Tây Bùi Văn Dũng cho biết địa phương không rõ lý do.

Bãi rác quá tải giữa lúc nhà máy xử lý chậm tiến độ

Tiếp tục tìm hiểu thì thực tế cho thấy, trong khi các bãi tập kết rác sinh hoạt quá tải, gây ô nhiễm môi trường, thì nhiều nhà máy xử lý rác thải tại khu vực lại chậm tiến độ hoặc dừng hoạt động.

Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt Hội An chậm tiến độ hơn 2 năm qua chưa thể đi vào hoạt động.

Ngay gần bãi rác Cẩm Hà, Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt Hội An do Công ty CP Đầu tư và phát triển Năng lượng môi trường DMC-579 làm chủ đầu tư từ vốn ODA với dự toán hơn 490 tỷ đồng; công suất 120 tấn/ngày/đêm này đến nay vẫn chưa thể đưa vào hoạt động, chậm tiến độ hơn 2 năm.

Cách Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An không xa, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (còn có tên gọi là Nhà máy rác Tam Phú, thuộc thôn Phú Quý, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng), do Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO làm chủ đầu tư, với công suất thiết kế xử lý 500 tấn rác thải/ngày cũng đóng cửa, dừng hoạt động do bị điều tra khiến rác thải sinh hoạt từ nhiều xã, phường tồn đọng nghiêm trọng.

Tình trạng này khiến nhiều địa phương cũng cùng chung cảnh ngộ, phải tập kết rác tạm thời, gây ô nhiễm cục bộ, bức xúc cho người dân. Nhất là nguy cơ ùn ứ rác trong khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống người dân khi bãi tập kết không còn chỗ chứa.

Ông Lê Minh Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Ông Lê Minh Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Hội An Tây cho biết do trục trặc công nghệ xử lý rác, dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An bị kéo dài và còn lâu mới có thể đi vào hoạt động, trong khi địa phương vẫn chưa có giải pháp căn cơ để xử lý lượng rác phát sinh hiện nay.