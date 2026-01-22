Đà Nẵng liên hiện các cơ sở kinh doanh hàng giả thương hiệu nổi tiếng thế giới

Lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng đang thực hiện cao điểm kiểm tra và liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Ngày 22/1, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng cho biết các Đội QLTT số 3 và số 7 vừa đồng loạt phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm, bày bán hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, từ ngày 6/1-15/1, Đội QLTT số 7 đã kiểm tra, phát hiện 1 cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trên trang Facebook và 3 hộ kinh doanh trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà đang bày bán 200 đơn vị sản phẩm gồm giày thể thao, túi xách… gắn nhãn hiệu Nike, Hermès, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá hàng hoá vi phạm hơn 45 triệu đồng.

Trước hành vi trên, Đội QLTT số 7 đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử phạt 49,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định.

Số giày giả thương hiệu Nike được Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng phát hiện và tạm giữ.

Trước đó, từ ngày 15/12/2025 đến 15/1/2026, Đội QLTT số 3 đã kiểm tra 52 vụ và phát hiện 40 vụ vi phạm hành chính. Các hành vi chủ yếu gồm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và trưng bày hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách hơn 416 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị này còn phát hiện 3 vụ việc khác có dấu hiệu vi phạm, đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và dự kiến xử phạt tổng cộng 95 triệu đồng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các vi phạm trong hoạt động thương mại. Song song, lực lượng QLTT cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo thị trường ổn định.