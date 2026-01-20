Thường trực Ban Bí thư: Một số cán bộ Trung ương thiếu tu dưỡng, thiếu gương mẫu

Trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ rõ việc một số cán bộ Trung ương suy thoái, vi phạm, gây bức xúc xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN.

Sáng 20/1, tại phiên khai mạc Đại hội Đảng XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ, cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế thế giới suy giảm. Xung đột, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo phức tạp hơn.

Trong nước dịch bệnh, thiên tai, bão lũ xảy ra gây nhiều thiệt hại nặng nề, nhiều tồn tại tích tụ trong thời gian dài, chậm được khắc phục. Nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước có nhiều biến động. Đặc biệt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, bám sát quan điểm, đường lối, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Các đại biểu tại phiên Khai mạc Đại hội Đảng XIV.

Thường trực Ban Bí thư cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là Tổng bí thư luôn đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát quan điểm, đường lối, quy chế làm việc và tình hình thực tiễn.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chủ động nắm bắt thời cơ, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt được nhiều thành tựu, kết quả rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ bản mô hình tổng thể của hệ thống chính trị được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Sự phối hợp giữa Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều quyết sách quan trọng có tính đột phá, chiến lược, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tiềm lực, quy mô, sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên.

Thu nhập bình quân đầu người vượt mục tiêu Đại hội XIII đề ra, tiến bộ, công bằng, phúc lợi, an sinh xã hội và đời sống của nhân dân được nâng cao. Không ngừng hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, đường lối, chủ trương, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Củng cố, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự và an toàn xã hội. Mở rộng, nâng tầm quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác đa phương, giải quyết các vấn đề thách thức toàn cầu, xử lý linh hoạt, cân bằng, hài hòa các mối quan hệ song phương. Góp phần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Theo Thường trực Ban Bí thư, những kết quả đạt được của nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhiều nguyên nhân, nhưng bao trùm là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao độ, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vì mục tiêu chung.

"Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng bí thư là trung tâm, là hạt nhân lãnh đạo luôn kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, giữ vững nguyên tắc đoàn kết thống nhất cao, bình tĩnh, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời có chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo lợi ích cao nhất của đất nước và của nhân dân", ông Trần Cẩm Tú nói.

Về hạn chế, khuyết điểm, ông Trần Cẩm Tú cho biết việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng vẫn còn có mặt hạn chế; có lúc, có nơi, có việc chưa quyết liệt, chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển.

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn trong một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ; nhiều yếu kém, bất cập tồn đọng, tích tụ từ trước chưa được xử lý kịp thời, triệt để, gây hệ lụy kéo dài.

Ông cũng chỉ ra hệ thống thể chế có mặt chưa đồng bộ, còn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn"; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường vẫn còn một số hạn chế, bất cập; tăng trưởng kinh tế vẫn dưới mức tiềm năng; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, tốc độ tăng năng suất lao động thấp hơn mục tiêu Đại hội XIII đề ra.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn… Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số cán bộ, lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu chưa thực sự ngang tầm với nhiệm vụ, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo, chưa phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân. Công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số tổ chức đảng, cơ quan quản lý cán bộ chưa nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

"Một số đồng chí Trung ương, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt thiếu tu dưỡng, rèn luyện thiếu vững vàng, kiên định, thiếu gương mẫu trong công tác của cuộc sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây bức xúc trong Đảng, trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín và sức chiến đấu của Đảng", ông Tú nêu rõ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình trước Đại hội toàn Đảng, toàn dân về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

Trung ương xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm



Về phương hướng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của từng Ủy viên Trung ương Đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư cho hay việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của từng Ủy viên Trung ương Đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các định hướng tự chủ chiến lược, tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Khẩn trương nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình lâm trường mới, đẩy mạnh độ và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Bốn là đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tăng cường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại.

Năm là lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục những điểm nghẽn, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi còn lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân, làm tốt đó và tiêu chuẩn phấn đấu phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân và sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc.