Cấp cứu bé 7 tuổi bị hóc đầu ngòi bút

Bé 7 tuổi phải cấp cứu khẩn cấp sau khi hóc đầu ngòi bút. Đây là tai nạn học đường phổ biến, có thể gây suy hô hấp và tử vong nếu chậm xử trí.

Bệnh nhi 7 tuổi nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở sau khi vô tình để đầu ngòi bút rơi vào đường thở.

Kết quả chụp CT ngực đã phát hiện dị vật hình ống, bề dày thành khoảng 1,8 mm, chiều dài khoảng 18 mm, nằm tại phế quản thùy dưới trái, gây cản trở thông khí.

Sau hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu lấy dị vật. Thủ thuật được tiến hành an toàn, dị vật là đầu ngòi bút nhựa được lấy ra, không ghi nhận biến chứng trong và sau can thiệp. Sau thủ thuật, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhi được ê kíp bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nội soi lấy dị vật.

Theo BSCKI Hồ Sĩ Ngọc Tiến, Khoa Nhi Hô hấp, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, hóc dị vật đầu ngòi bút là một trong những tai nạn thường gặp và đặc biệt nguy hiểm ở trẻ em. Tai nạn có thể xảy ra đột ngột trong sinh hoạt hằng ngày, tại nhà hoặc trong môi trường học đường. Nhiều trường hợp diễn tiến nhanh, gây suy hô hấp cấp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Nhiều trường hợp đường thở không bị tắc nghẽn hoàn toàn ngay lập tức, trẻ vẫn có thể thở được nên dễ bị bỏ sót. Nhưng dị vật nằm sâu trong phế quản có thể gây viêm phổi tái diễn, xẹp phổi kéo dài, áp xe phổi,… và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài của trẻ.

Trường hợp nghiêm trọng hơn, dị vật có thể gây bít hoàn toàn đường thở, khiến trẻ có thể ngừng thở và tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời.

BS Tiến khuyến cáo phụ huynh và giáo viên cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có các dấu hiệu ho sặc sụa đột ngột khi đang ăn, chơi hoặc học tập; khò khè, thở rít, khó thở; đau ngực, nói khàn, tím tái; ho kéo dài không rõ nguyên nhân sau một cơn sặc… Khi xuất hiện các triệu chứng trên, cần nghĩ đến dị vật đường hô hấp cho đến khi được loại trừ.

“Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, hậu quả và biến chứng khó lường, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Chính vì vậy, khi phát hiện các triệu chứng trên, cần sơ cứu đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám và xử trí”, BSCKI Hồ Sĩ Ngọc Tiến tư vấn.

Vị trí dị vật thể hiện trên phim chụp.

Để phòng ngừa dị vật đường hô hấp ở trẻ em, các bậc phụ huynh không cho trẻ ngậm bút, nắp bút, đầu bút hoặc các vật nhỏ, tròn, trơn láng; hướng dẫn trẻ thói quen học tập, sinh hoạt an toàn, tránh vừa chơi vừa ngậm đồ vật; giám sát trẻ trong ăn uống, học tập và vui chơi, đặc biệt ở lứa tuổi mầm non và tiểu học…

“Dị vật đường hô hấp là tai nạn nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Những vật dụng quen thuộc như đầu bút, nắp bút, … có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nếu thiếu sự giám sát và nhắc nhở. Phát hiện sớm – xử trí kịp thời – phòng ngừa đúng cách là chìa khóa bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ em", BSCKI Hồ Sĩ Ngọc Tiến cho hay.