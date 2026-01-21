Khách sạn The Pearl Hội An vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, chủ sở hữu bị phạt 389 triệu đồng

UBND TP Đà Nẵng vừa xử phạt Công ty CP Tri Việt Hội An – chủ sở hữu khách sạn The Pearl Hội An – tổng số tiền 389 triệu đồng do hàng loạt vi phạm về môi trường, quản lý chất thải nguy hại và điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo đó, ngày 10/11/2025, đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng chủ trì đã kiểm tra đối với The Pearl Hội An ( Tổ dân phố An Bàng, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng), do Công ty CP Tri Việt Hội An làm chủ sở hữu.

Qua công tác kiểm tra thực tế tại cơ sở The Pearl Hội An và kết quả làm việc với người đại diện Công ty CP Tri Việt Hội An, Công an TP Đà Nẵng kết luận khách sạn này vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, không có giấy phép môi trường theo quy định; vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong trường hợp “không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định”.

Bên cạnh đó, khách sạn này vi phạm các quy định về quản lý thông tin, dữ liệu môi trường; cung cấp, công khai thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong trường hợp “không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định”;

Đặc biệt, khách sạn này vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình nhà hàng ăn uống của khách sạn trong trường hợp “sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang” và trong trường hợp “không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn”;

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình bếp ăn, nhà hàng ăn uống của khách sạn trong trường hợp “không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước” và trong trường hợp “không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn”.

Trước hành vi này, UBND TP Đà Nẵng quyết định xử phạt hành chính theo hình thức phạt số tiền 389 triệu đồng đối với Công ty CP Tri Việt Hội An; đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở The Pearl Hội An trong thời hạn 4 tháng 15 ngày đối với hành vi vi phạm không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh cấp.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Tri Việt Hội An buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm “không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định”.