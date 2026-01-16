Chủ tịch Đà Nẵng giao quyền tuyển dụng, quản lý công chức cho sở ngành và cấp xã

UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phân cấp mạnh cho sở ngành và cấp xã trong công tác tuyển dụng, điều động, nâng lương và quản lý công chức.

Đây là quyết định phân cấp thẩm quyền đột phá của lãnh đạo TP Đà Nẵng sau nhiều quyết định phân cấp thầm quyền cho các sở ngành trước đó.

Ngày 16/1, UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ký quyết định phân cấp thẩm quyền của Chủ tịch TP về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP đối với sở ngành và địa phương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/1/2026.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP cho phép các sở được phê duyệt phương án cho chi cục, ban thuộc sở thực hiện việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn, tổ chức thuộc chi cục, ban thuộc sở trong cơ cấu tổ chức đã được UBND thành phố quy định.

Cho phép Sở Nội vụ được thực hiện báo cáo cho Bộ, ngành Trung ương về tình hình sử dụng biên chế công chức; thực hiện báo cáo thống kê ngành Nội vụ; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất cho Bộ, ngành Trung ương về báo cáo thống kê danh sách và tiền lương công chức; quản lý hồ sơ của Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp xã, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Làm thẻ và cấp thẻ cho cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND TP cũng phân cấp công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP cho các sở trong điều động, luân chuyển, biệt phái công chức; nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung; nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định xếp ngạch đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống; thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định thôi việc đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố).

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ngoài nội dung nói trên, Chủ tịch TP còn phân cấp cho Sở Nội vụ ban hành quyết định tuyển dụng công chức theo kết quả phê duyệt tuyển dụng của Chủ tịch UBND thành phố; tiếp nhận vào làm công chức; điều động, luân chuyển, biệt phái; quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với Phó Chủ tịch UBND cấp xã, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã;

Cho phép Sở Nội vụ ban hành thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hưu đối với Giám đốc, Phó Giám đốc sở, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các chi cục (ban) và công chức giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý do Trung ương quy định thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP; quyết định xếp ngạch đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương (trừ các chức danh thuộc diện Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm); xem xét có ý kiến trước khi các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định thôi việc đối với đối tượng theo chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố; thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với Phó Chủ tịch UBND cấp xã, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã.

Đối với cấp xã, Chủ tịch TP cho Chủ tịch UBND cấp xã được điều động, luân chuyển, biệt phái công chức; quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung; nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định xếp ngạch đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống; thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định thôi việc đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố).