Đòn bẩy chiến lược mở lối cho Cao Bằng vươn lên

Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng xác lập những định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của đất nước, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An đã chia sẻ về quan điểm phát triển, các đòn bẩy chiến lược và khát vọng đưa Cao Bằng vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

- Đại hội XIV của Đảng xác lập những định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Với Cao Bằng, đâu là quan điểm, mục tiêu cốt lõi mà tỉnh quyết tâm cụ thể hóa để tạo chuyển biến rõ nét về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng?

- Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những định hướng lớn mang tầm chiến lược cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đối với tăng trưởng, yêu cầu xuyên suốt là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên nền tảng phát triển nhanh và bền vững.

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng xác định quan điểm và mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới là: Huy động và phát huy cao nhất mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, tạo đột phá về hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm, phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Quan điểm phát triển đó được cụ thể hóa thống nhất theo năm định hướng lớn:

Thứ nhất, phát triển hạ tầng chiến lược và liên kết vùng làm đòn bẩy tăng trưởng, trong đó trọng tâm là hoàn thành các tuyến giao thông động lực như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, hạ tầng cửa khẩu, logistics và hạ tầng đô thị, nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối sâu từ Cao Bằng với vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và thị trường Trung Quốc, xa hơn là các nước ASEAN.

Thứ hai, tái cơ cấu mạnh mẽ nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững với các động lực tăng trưởng chủ lực gồm: Phát triển du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, du lịch xuyên biên giới và các di sản lịch sử - văn hóa của địa phương; phát triển kinh tế cửa khẩu, từng bước đưa Cao Bằng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics, giao thương quốc tế trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; phát triển kinh tế rừng, các sản phẩm đặc hữu, xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu và thị trường tiêu thụ; phát triển công nghiệp khai khoáng có kiểm soát, công nghiệp chế biến sâu nông, lâm sản.

Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu 5 năm tỉnh đạt mức tăng trưởng khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; trở thành trung tâm giao thương kết nối Việt Nam với Trung Quốc và ASEAN.

Thứ ba, cải thiện đột phá môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, coi doanh nghiệp và người dân là trung tâm, là chủ thể của tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, thủ tục hành chính và khả năng tiếp cận nguồn lực; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thực hiện những dự án lớn, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lao động kỹ thuật, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường, các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Thứ năm, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi người dân đều được tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Với các định hướng đó, Cao Bằng quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét cả về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

- Từ thực tiễn phát triển của một tỉnh miền núi, biên giới còn gặp nhiều khó khăn, đồng chí xác định những khâu đột phá nào là then chốt để Cao Bằng vươn lên trở thành địa phương năng động, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội?

- Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Tuy nhiên, xuất phát điểm kinh tế - xã hội của tỉnh thấp, địa hình phức tạp, chia cắt; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, đô thị, môi trường còn yếu; nguồn lực đầu tư và chất lượng nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Khu vực doanh nghiệp chủ yếu nhỏ, siêu nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao. Những hạn chế này làm gia tăng chi phí sản xuất, lưu thông, thu hẹp không gian phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế cửa khẩu, du lịch, tài nguyên và vị trí kết nối vùng của tỉnh

Xuất phát từ thực tiễn đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX đã xác định ba khâu đột phá chiến lược, có ý nghĩa then chốt, tạo chuyển biến căn bản trong phát triển của tỉnh:

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao với mục tiêu: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có tay nghề, kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Hai là, đột phá phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và môi trường, với trọng tâm là hoàn thiện các tuyến cao tốc: Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bắc Kạn - Cao Bằng, các tuyến kết nối cao tốc với các cửa khẩu quốc tế, các khu du lịch; đồng thời, phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, xanh, sạch, hiện đại.

Ba là, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản trị; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo. Phát triển đồng bộ chính quyền số, công dân số và kinh tế số.

Ba khâu đột phá trên được xác định vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài, là những “đòn bẩy” quan trọng giúp Cao Bằng tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững, đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

- Trước yêu cầu xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận trong xã hội trong giai đoạn mới?

- Trước yêu cầu và thời cơ phát triển mới, tỉnh ta đang đứng trước những vận hội lớn đan xen không ít thách thức. Để hiện thực hoá mục tiêu “xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững”, tôi mong muốn và kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng biến tiềm năng thành động lực phát triển thực chất, biến khát vọng thành những hành động cụ thể, hiệu quả.

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cần ý thức rõ trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và Nhân dân; thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, nâng cao năng lực chuyên môn; phải thực sự gương mẫu; không ngừng đổi mới tư duy; gần dân, sát dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động vì sự phát triển của tỉnh. Tôi kỳ vọng mỗi người dân là một tấm gương vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao, rằng Cao Bằng sẽ vươn lên mạnh mẽ năng động trong giai đoạn mới, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và kỳ vọng của Nhân dân.

- Xin cảm ơn ông!