Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động. Đây sẽ là động lực để Chính phủ kiến tạo, lấy liêm chính làm nền tảng, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân.