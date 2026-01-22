Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư

Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư
Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.
UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án lớn nhằm phát triển Khu Thương mại tự do Đà Nẵng và hoàn thiện hạ tầng kết nối Cảng Liên Chiểu.
Phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV đã chạm đúng “điểm nghẽn” căn bản của khoa học - công nghệ Việt Nam đó là con người và cơ chế.
Lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng đang thực hiện cao điểm kiểm tra và liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.
Bé 7 tuổi phải cấp cứu khẩn cấp sau khi hóc đầu ngòi bút. Đây là tai nạn học đường phổ biến, có thể gây suy hô hấp và tử vong nếu chậm xử trí.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt trong giai đoạn “nước rút” từ tháng 7/2025 đến nay, đã khẳng định đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.
UBND TP Đà Nẵng vừa xử phạt Công ty CP Tri Việt Hội An – chủ sở hữu khách sạn The Pearl Hội An – tổng số tiền 389 triệu đồng do hàng loạt vi phạm về môi trường, quản lý chất thải nguy hại và điều kiện an toàn thực phẩm.
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động. Đây sẽ là động lực để Chính phủ kiến tạo, lấy liêm chính làm nền tảng, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân.
Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên tại Việt Nam cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang gần 10 kg và ghép thận mới trong cùng một lần mổ.
Khi đất nước bước vào kỷ nguyên tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành động lực chiến lược, giúp Việt Nam vượt thách thức, nắm bắt cơ hội, phát triển bền vững.
Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết cơ quan chức năng sẽ khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, hợp tác trong xử lý sai phạm và coi đây là tiêu chí, điều kiện để xem xét hình thức, mức độ xử lý phù hợp.
Dự báo đêm 20/1, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét. Từ ngày 21 đến 23/1, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Công an TP Hà Nội thông báo điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm từ tối nay (20/1) đến hết ngày 25/1 nhằm bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
Chiều 20/1, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội.
Sáng nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Dự Đại hội Đảng lần thứ XIV có 1.285 đại biểu nam (chiếm 81,02%) và 301 đại biểu nữ (chiếm 18,98%).
Trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ rõ việc một số cán bộ Trung ương suy thoái, vi phạm, gây bức xúc xã hội.
Ngày 20/1, tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo.
Nhân dịp Đại hội 14, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đã có cuộc trao đổi về sứ mệnh lịch sử, vai trò và vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.