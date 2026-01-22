close Đăng nhập

Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư

Quỳnh Lê
Quỳnh Lê

Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.

infographic-quy-trinh-bauban-bi-thu.jpg

Tin liên quan

Từ khóa:

#bầu Ban Bí thư #Đại hội Đảng XIV #Đại hội Đảng

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

Tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước vươn mình

Tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước vươn mình

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt trong giai đoạn “nước rút” từ tháng 7/2025 đến nay, đã khẳng định đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 6 độ C

Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 6 độ C

Dự báo đêm 20/1, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét. Từ ngày 21 đến 23/1, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An làm rõ cách Cao Bằng cụ thể hóa tinh thần đổi mới của Đại hội bằng những mục tiêu, giải pháp và khâu đột phá mang tính căn cơ, lâu dài.

Đòn bẩy chiến lược mở lối cho Cao Bằng vươn lên

Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.