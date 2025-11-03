Đà Nẵng hỗ trợ 210 tỷ đồng cho 72 xã, phường khắc phục hậu quả thiên tai

Đợt mưa lớn từ ngày 25/10-31/10 vừa qua đã gây sạt lở, ngập lụt diện rộng, thiệt hại nặng về người và tài sản. Để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1), khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống của người dân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 3/11/2025 phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Các xã, phường được hỗ trợ gồm: Trà My, Trà Liên, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, Xã La Êê, Gò Nổi, Hội An Đông, Hội An Tây, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Nam Phước, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Vu Gia, Thượng Đức, Phú Thuận, Nông Sơn, Quế Phước, Phước Thành, Phước Chánh, Phước Năng, Khâm Đức, Phước Hiệp, Sông Vàng, Sông Kôn, Đăc Pring, Đông Giang, Bến Hiên, Nam Trà My, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Tây Giang, Hùng Sơn, A Vương, Hiệp Đức, mỗi địa phương 4 tỷ đồng.

Hỗ trợ các xã, phường: Tây Hồ, Hội An, Sơn Cẩm Hà, Phước Trà, Hòa‍ Vang, Hòa‍ Tiến, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Lãnh Ngọc, mỗi địa phương 2 tỷ đồng.

Các xã, phường: Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Việt An, Phú Ninh,‍ Ngũ‍ Hành‍ Sơn,Hải‍ Vân, Liên‍ Chiểu, Hòa‍ Xuân, Bà‍ Nà, Điện Bàn, An Thắng, Điện Bàn Tây, Tam Xuân, Bàn Thạch, Quế Sơn Trung, mỗi địa phương được hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Trước đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ đang gây ảnh hưởng lớn tại miền Trung, Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng cho thành phố Huế và 500 triệu đồng cho thành phố Đà Nẵng, nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sửa chữa nhà cửa và khôi phục sinh kế. Toàn bộ số tiền được chuyển trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 2 địa phương để kịp thời triển khai công tác cứu trợ.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam hy vọng khoản đóng góp sẽ an ủi và động viên cho các gia đình bị ảnh hưởng, cũng như góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong giai đoạn phục hồi sau mưa lũ.