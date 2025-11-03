Mưa lớn trở lại, nhiều nơi ở Đà Nẵng có thể ngập sâu hơn 3 m

Sáng 3/11, Đài khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ phát đi cảnh báo tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở Đà Nẵng sau nhiều giờ liền có mưa lớn.

Các xã phường ở phía bắc và đông bắc Đà Nẵng hôm nay có mưa cường suất lớn. Tổng lượng mưa đo được từ 3h00 đến 6h00 ngày 3/11 đo được phổ biến từ 30-60 mm, riêng tại KT Đà Nẵng là 100,8 mm, Câu Lâu là 148,6 mm.

Dự báo trong 3 giờ giờ tới tâm mưa lớn tập trung tại các xã, phường phía Bắc và trung tâm thành phố. Tổng lượng mưa 3 giờ tới phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Do mưa cường độ lớn xảy ra trong thời đoạn ngắn trên diện rộng nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt ở các vùng thấp trũng.

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông Vu Gia-Thu Bồn lên nhanh trở lại và dao động ở mức dưới BĐ 3 đến trên BĐ3.

Trong 24 giờ tới, xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các làng mạc và khu dân cư ngập úng tại các khu đô thị. Độ sâu ngập phổ biến từ 0,25 - 1,25 m và có nơi ngập cao hơn tại các xã/phường: Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Thăng An, An Thắng, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú, Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, Hải Vân, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Chiên Đàn, An Khê, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hòa Cường, Hải Châu, Sơn Trà.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0,5- 1,5 m và có nơi ngập cao hơn trên 2,5 m tại các xã/phường: Hòa Tiến, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Nam Phước, Đại Lộc, Tam Xuân, Hương Trà.

Đặc biệt, mưa lớn có thể gây ra ngập sâu từ 1,0 - 2,5 m và ngập lớn nhất trên 3,0 m tại các xã/phường: Nam Điện Bàn Bắc, nam Đại Lộc, Thượng Đức, tây Điện Bàn Tây, Vu Gia, Phú Thuận, Thu Bồn, Nông Sơn, Quế Phước.

Trước tình trạng này, cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng ngập lụt gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện, làm hư hỏng nhà cửa, công trình, tài sản của người dân, đồng thời tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Cấp độ rủi ro cấp 1-2.