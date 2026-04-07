Đặt cọc 900 tỷ đồng mới được đấu giá khu đất sân vận động Chi Lăng

Với giá khởi điểm hơn 9.700 tỷ đồng, Đà Nẵng chính thức nhận hồ sơ đấu giá khu đất sân vận động Chi Lăng từ nay đến hết 29/4. Người tham gia đấu giá sẽ đặt cọc 900 tỷ đồng/hồ sơ.

Ngày 7/4, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng cho biết đã phát hành thông báo đấu giá khu đất thuộc dự án Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng với giá khởi điểm 9.706 tỷ đồng.

Theo thông báo, tài sản đấu giá gồm 14 thửa đất với 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, địa chỉ tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Khu đất này có vị trí 4 mặt tiền khu vực trung tâm gồm: Lê Duẩn, Hùng Vương, Ngô Gia Tự và Chi Lăng.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 1 triệu đồng/bộ hồ sơ. Người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ từ nay đến 17h ngày 29/4/2026 (trong giờ hành chính) bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng, đồng thời nộp 900 tỷ đồng/hồ sơ đặt cọc tham gia đấu giá; bước giá đấu 90 tỷ đồng/lần, không giới hạn bước giá tối đa của một lần trả giá.

Người trúng đấu giá tài sản sẽ được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp nhất theo phiếu đo đạc chỉnh lý ngày 31/1/2026 và chịu trách nhiệm tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để đăng ký biến động chuyển quyền theo quy định và tự chịu các chi phí phát sinh (nếu có).

Bên cạnh đó, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản theo quy định, đồng thời có nghĩa vụ nộp khoản truy thu tiền sử dụng đất 139,3 tỷ đồng theo Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 01/7/2024.

Ngoài ra, người trúng đấu giá còn phải thực hiện trách nhiệm thanh lý công trình gắn liền với đất trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 22/5/2025. Việc phá dỡ, thu hồi vật liệu và bàn giao mặt bằng trống sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công cộng và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp thực hiện.

Khu đất Sân vận động Chi Lăng là tài sản đảm bảo thi hành án liên quan đến vụ đại án Phạm Công Danh tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh. Bản án tuyên yêu cầu ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty CP đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Chuyển đổi số) tổng cộng nợ gốc là hơn 4.100 tỷ đồng, lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án, trong đó có: Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 408 triệu đồng và nợ gốc là hơn 466 tỷ đồng; số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là trên 3.665 tỷ đồng và lãi phát sinh.

Để đảm bảo thi hành bản án, Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã kê biên, thẩm định giá tài sản để bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất, quyền sử dụng đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng. Kết quả thẩm định giá tài sản các quyền sử dụng đất tại đây gồm: 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất có giá trị tài sản hơn 9.700 tỷ đồng.